ロッテ、日本ハムを1点リードで後半戦へ
日本ハムは5回に1点追加で7点としたが、ロッテは1回裏に2点、3回裏に3点、4回裏に3点を奪い8-7とリード。日本ハムは3回表に5点、5回表に1点を重ね猛追したが、ロッテが僅差で後半戦に臨む。西川、奈良間、レイエスに一発。
【スタメン】
ロッテ: 1(中)藤原 恭大 2(左)西川 史礁 3(三)寺地 隆成 4(右)山本 大斗 5(一)岡 大海 6(指)山口 航輝 7(二)藤岡 裕大 8(捕)佐藤 都志也 9(遊)小川 龍成 10(投)毛利 海大
日本ハム: 1(二)奈良間 大己 2(一)清宮 幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司 裕也 5(右)万波 中正 6(左)水谷 瞬 7(捕)清水 優心 8(遊)水野 達稀 9(中)Ｒ・カストロ 10(投)加藤 貴之
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|15
|4
|11
|0
|.267
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|15
|10
|5
|0
|.667
|-
|2
|楽天
|15
|8
|6
|1
|.571
|1
|3
|オリックス
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|3
|日本ハム
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|5
|西武
|16
|6
|9
|1
|.400
|4
|6
|ロッテ
|16
|5
|11
|0
|.312
|5