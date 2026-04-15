ロッテ、日本ハムを1点リードで後半戦へ

日本ハムは5回に1点追加で7点としたが、ロッテは1回裏に2点、3回裏に3点、4回裏に3点を奪い8-7とリード。日本ハムは3回表に5点、5回表に1点を重ね猛追したが、ロッテが僅差で後半戦に臨む。西川、奈良間、レイエスに一発。

【スタメン】

ロッテ: 1(中)藤原　恭大 2(左)西川　史礁 3(三)寺地　隆成 4(右)山本　大斗 5(一)岡　大海 6(指)山口　航輝 7(二)藤岡　裕大 8(捕)佐藤　都志也 9(遊)小川　龍成 10(投)毛利　海大

日本ハム: 1(二)奈良間　大己 2(一)清宮　幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司　裕也 5(右)万波　中正 6(左)水谷　瞬 7(捕)清水　優心 8(遊)水野　達稀 9(中)Ｒ・カストロ 10(投)加藤　貴之

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 13 5 8 0 .385 5
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 15 4 11 0 .267 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 15 10 5 0 .667 -
2 楽天 15 8 6 1 .571 1
3 オリックス 15 8 7 0 .533 2
3 日本ハム 15 8 7 0 .533 2
5 西武 16 6 9 1 .400 4
6 ロッテ 16 5 11 0 .312 5