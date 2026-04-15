楽天、1点リードで中盤へ

楽天が1回表に村林の本塁打で先制。その後、両チームとも追加点を奪えず、1-0のまま3回を終えた。楽天は序盤を終えて1点リードを保っている。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(右)柳町 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)柳田 5(一)山川 6(二)牧原大 7(中)周東 8(捕)海野 9(遊)野村 10(投)大関

楽天: 1(右)小郷 2(二)小深田 3(中)辰己 4(三)黒川 5(遊)村林 6(指)浅村 7(捕)太田 8(一)伊藤裕 9(左)中島 10(投)古謝

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 13 5 8 0 .385 5
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 15 4 11 0 .267 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 15 10 5 0 .667 -
2 楽天 15 8 6 1 .571 1
3 オリックス 15 8 7 0 .533 2
3 日本ハム 15 8 7 0 .533 2
5 西武 16 6 9 1 .400 4
6 ロッテ 16 5 11 0 .312 5