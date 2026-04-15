All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった岡山県在住70歳男性のケースをご紹介します。

◆回答者プロフィール

ペンネーム：tosi3013

年齢・性別：70歳・男性

居住地：岡山県

家族構成：本人、妻（65歳）

住居形態：持ち家（戸建て）

リタイア前の雇用形態：正社員

リタイア前の世帯年収：300万円

現預金：800万円

リスク資産：200万円

◆貯金に回せる月もあれば、赤字になる月も

年金生活で貯金ができているか、の問いに「貯金を取り崩している」と回答したtosi3013さん。

現在の世帯収入は「年金月23万円、労働収入月3万円」の合計26万円。対して月の生活費は「月23万円くらい」とあり、おおむね年金の範囲内でやりくりできている様子。

ただ、残りの「3万円程度を貯金に回せる月もあれば、1万円程度赤字に」なる月もあるそうで、「想定より貯金できていない」と言います。

◆食費がかかりすぎるため、外食はほとんどしない

年金生活で「きついと思う支出」を伺うと、「食費月6万円、光熱費月3万円、医療費月1万円」と回答。

特に物価高の影響で「食費と光熱費が増えた」と日々実感しているそうで、「食費がかかりすぎるため、外食はほとんどしない」と語っています。

一方で、現役時代に比べて「思ったほどお金がかかっていない」と感じるのは「交際費。職場の付き合いがないため、ほとんどかかっていない」とのことです。

◆できることなら、もう少し年金額を増やす方法を考えればよかった

今の家計について、「収入に対して生活費が占める割合が多く、貯金する余裕がない。年金が少ないのは分かっていたが……」とため息。

その上、ただでさえ少ない年金から「あらかじめ介護保険料が引かれているため、さらに手取りが少なく感じる」とも。

そのため年金生活では、「買い物の際はディスカウントストアで安い物を」選び、少しでも支出を抑える工夫をしているそうです。

最後に、「現役時代から、受け取る年金額は分かっていたが、できることなら、もう少し年金額を増やす方法を考えればよかった」と悔しさをにじませていました。

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文＝あるじゃん 編集部