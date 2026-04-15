2026年度はパラ射撃の選手たちにとって重要な１年だ。２年後のロサンゼルス2028パラリンピックに向けた出場権獲得レースが幕を開けるからだ。なかでも10月に日本で開催される愛知・名古屋2026アジアパラ競技大会は、選手たちが最も注力する大会のひとつになっている。同大会は、ロサンゼルスの出場権を争う重要な大会になる見込みで、選手たちの士気はこれまでになく高まっている。

このアジアパラ競技大会日本代表の選考対象大会である春季パラ射撃競技会が、スポーツ・パル高根の郷（静岡県藤枝市）で開催された。選手たちはそれぞれの目標スコアを見据え、一射ごとに精度の高さを追求しながら、静かな戦いを繰り広げた。

混合10mエアライフル立射（SH2）は、総合国際大会初の日本代表を狙う金尾克が優勝した。

2022年に競技をはじめ、今年４年目になる。今大会は630点を目標にしていたといい、622.2というスコアに少しうなだれて、「最初のほうから的を外してしまい、『やばいな』と思っていました」と反省の弁。

平常心を取り戻して、なんとか踏みとどまったものの、「もうちょっといいところと思って（制限時間ギリギリまで）粘っちゃうのがダメ」と反省を口にした。

ライフルのグリップを握る指には、ネイリストの長女にリクエストしたパラリンピックのマークと金メダルをイメージしたネイルを施した。

ファイナルの盛り上がりをライブ配信で見たというパリパラリンピック。鳥肌が立ち、「俺もここでやりたい」と思いを強くした。２年後の大舞台を見据え、金尾は国際大会で経験を積み重ねていくつもりだ。

アテネパラリンピック以来、22年ぶりに立射に挑戦した瀬賀亜希子は「もうちょっとチャレンジしたい」と意欲的に語った有力選手たちの現在地 岡田は義手を着けて競技を行う

「アジアパラでは金メダルを獲りたい」

そう語るのは、混合10mエアライフル伏射、混合50mライフル伏射（ともにSH1）２冠の岡田和也。居住する三重県に加え、愛知県でも活動しており、地元開催のアジアパラにかける思いは人一倍強い。

パリ2024パラリンピックに出場した岡田はパリ大会後、アスレティックトレーナーの佐久間雅久氏との出会いを機に、呼吸トレーニングを取り入れた。この取り組みによってパフォーマンスが飛躍的に向上。結果にも結びついているという。

具体的には、試合中、眼精疲労の抑制を兼ねて、遠くを見たり、目を閉じたりする“休憩”を増やしたこと。その際、息を鼻から吸って口からゆっくりと吐くことで副交感神経を優位に導き、後半の集中力を持続させている。

岡田は、単に「次を頑張ろう」ではなく、自分が思ったイメージではないものを切り捨ててリセットする方法を確立。自身も効果を実感しているようだ。

大会２日目には佐久間氏も訪れ、さらなる改善に向けた分析を行っていた。

パリ大会の混合10mエアライフル伏射（SH2）銅メダリストの水田光夏は、国内大会では初めて、混合50mエアライフル伏射（SH2）との２種目出場に挑戦した。

チャレンジの経緯について、水田は「（50m種目用の）銃を所持できるようになったら始めると宣言していた」と説明する。

また、周囲の選手から聞く、50mに取り組むことでメイン種目である10mにも好影響を及ぼす相互作用に期待を寄せる。

「まだ始めたばかりで（疲労も大きく）なんとも言えませんが、いい方向に行けばいいなと思っています」

日頃の練習では、体調管理を最優先事項にしているという水田。練習量は決して多くはないが、内容や質については「以前より妥協することがなくなった」と言い、スコアだけでなく、勝負としての順位にこだわるようになった意識の変化が世界を舞台に競技を続けるモチベーションになっている。

水田は50m種目にも挑戦中

ロサンゼルスへ続く選考レースの幕開けに際し、「パリでのメダルは、実力というより運が良かった部分もある」と冷静に分析する水田。ロサンゼルスの目標は、前回と変わらず『ファイナル進出』。まずは、直近の世界選手権、次にアジアパラでのファイナル進出を見据え、「一つずつクリアしていきたい」とステップアップを誓った。

パリ大会で水田が銅メダルを獲得したパラ射撃日本代表。猪坂桂ヘッドコーチは、「ロサンゼルス大会で代表を４人に増やしたい」と青写真を描く。

ビームピストル種目も実施された

また、今大会にはトップアスリートのタレント発掘事業「J-STARプロジェクト」で募集した新たな選手がビームピストル種目に出場し、次回以降のパラリンピックに向けて期待を漂わせた。

ロサンゼルスへの試金石となるアジアパラのパラ射撃は、10月19日から愛知県総合射撃場（愛知県豊田市）で開催される。パラリンピック出場権をかけた熾烈な争いに注目だ。

text by Asuka Senaga

photo by X-1