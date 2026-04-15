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OUT
2番 小深田 大翔 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
1番 小郷 裕哉 センターフライ 2アウト
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OUT
9番 中島 大輔 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：3塁
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OUT
代走：2塁ランナー 伊藤 裕季也 に代わって 8番 平良 竜哉
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OUT
8番 伊藤 裕季也 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
6番 牧原 大成 ショートゴロ 3アウト
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OUT
楽1-1ソ
5番 山川 穂高 レフトヒット ソフトバンク得点！ 楽 1-1 ソ ランナー：1塁
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OUT
4番 柳田 悠岐 空振り三振 2アウト
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OUT
1塁ランナー近藤 健介 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
3番 栗原 陵矢 レフトフライ 1アウト
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OUT
2番 近藤 健介 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 太田 光 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 浅村 栄斗 ライトフライ 2アウト
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OUT
5番 村林 一輝 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
1番 柳町 達 センターフライ 3アウト
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OUT
9番 野村 勇 セカンドフライ 2アウト
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OUT
8番 海野 隆司 ショートゴロ 1アウト
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OUT
4番 黒川 史陽 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
3番 辰己 涼介 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 小深田 大翔 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 小郷 裕哉 センターフライ 2アウト
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OUT
9番 中島 大輔 レフトフライ 1アウト
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OUT
7番 周東 佑京 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 牧原 大成 ファーストライナー 2アウト
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OUT
5番 山川 穂高 ショートゴロ 1アウト
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OUT
8番 伊藤 裕季也 セカンドフライ 3アウト
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OUT
7番 太田 光 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 浅村 栄斗 サードゴロ 1アウト
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OUT
4番 柳田 悠岐 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
3番 栗原 陵矢 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 柳町 達 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 村林 一輝 見逃し三振 3アウト
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OUT
楽1-0ソ
4番 黒川 史陽 センターツーベースヒット 楽天得点！ 楽 1-0 ソ ランナー：2塁
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OUT
3番 辰己 涼介 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 小深田 大翔 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 小郷 裕哉 センターフライ 1アウト
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