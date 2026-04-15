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OUT
9番 野口 智哉 空振り三振 3アウト
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OUT
西0-2オ
8番 来田 涼斗 ライトスリーベースヒット オリックス得点！ 西 0-2 オ ランナー：3塁
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OUT
7番 森 友哉 レフトフライ 2アウト
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OUT
6番 西野 真弘 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 太田 椋 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 林 安可 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 源田 壮亮 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 桑原 将志 サードゴロ 1アウト
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OUT
4番 Ｂ・シーモア ファーストゴロ 3アウト
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OUT
3番 西川 龍馬 ショートゴロ 2アウト
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OUT
2番 渡部 遼人 ショートゴロ 1アウト
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OUT
9番 佐藤 太陽 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
8番 平沢 大河 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 Ａ・カナリオ 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 仲三 優太 見逃し三振 1アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 ショートゴロ 3アウト
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OUT
9番 野口 智哉 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 来田 涼斗 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
5番 小島 大河 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 渡部 聖弥 サードヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 林 安可 レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 源田 壮亮 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 桑原 将志 キャッチャーゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
9番 佐藤 太陽 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 森 友哉 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
6番 西野 真弘 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
5番 太田 椋 サードライナー 1アウト
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OUT
8番 平沢 大河 見逃し三振 3アウト
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OUT
7番 Ａ・カナリオ フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
6番 仲三 優太 見逃し三振 2アウト
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OUT
5番 小島 大河 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
4番 渡部 聖弥 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
西0-1オ
4番 Ｂ・シーモア ファーストダブルプレイ オリックス得点！ 西 0-1 オ 3アウト
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OUT
3番 西川 龍馬 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 渡部 遼人 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 宗 佑磨 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
3番 林 安可 サードファウルフライ 3アウト
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OUT
2番 源田 壮亮 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 桑原 将志 サードゴロ 1アウト
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