「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください

2026.04.15 18:00 京セラドーム大阪
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
西武西 0 0 0 0 0 0 4 0
オリックス 1 0 0 0 1 2 4 0

  • OUT

    9番 野口 智哉 空振り三振 3アウト

  • OUT

    西0-2オ

    8番 来田 涼斗 ライトスリーベースヒット オリックス得点！ 西 0-2 オ ランナー：3塁

  • OUT

    7番 森 友哉 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    6番 西野 真弘 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 太田 椋 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 林 安可 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 源田 壮亮 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 桑原 将志 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・シーモア ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 西川 龍馬 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    2番 渡部 遼人 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    9番 佐藤 太陽 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 平沢 大河 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 Ａ・カナリオ 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 仲三 優太 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    1番 宗 佑磨 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 野口 智哉 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 来田 涼斗 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 小島 大河 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 渡部 聖弥 サードヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    3番 林 安可 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 源田 壮亮 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 桑原 将志 キャッチャーゴロ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    9番 佐藤 太陽 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 森 友哉 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 西野 真弘 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 太田 椋 サードライナー 1アウト

  • OUT

    8番 平沢 大河 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    7番 Ａ・カナリオ フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 仲三 優太 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    5番 小島 大河 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    4番 渡部 聖弥 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    西0-1オ

    4番 Ｂ・シーモア ファーストダブルプレイ オリックス得点！ 西 0-1 オ 3アウト

  • OUT

    3番 西川 龍馬 センターヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 渡部 遼人 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 宗 佑磨 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 林 安可 サードファウルフライ 3アウト

  • OUT

    2番 源田 壮亮 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 桑原 将志 サードゴロ 1アウト

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.