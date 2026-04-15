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2026.04.15 18:00 バンテリンドーム ナゴヤ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
広島 0 1 0 0 0 1 2 4 0
中日 0 0 0 0 0 0 2 1

  • OUT

    広2-0中

    3番 小園 海斗 センターツーベースヒット 広島得点！ 広 2-0 中 ランナー：2塁

  • OUT

    2番 菊池 涼介 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    1番 大盛 穂 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 センターフライ 3アウト

  • OUT

    9番 Ｋ・マラー サードゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 板山 祐太郎 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    7番 石伊 雄太 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 栗林 良吏 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 中村 奨成 サードライナー 2アウト

  • OUT

    7番 佐々木 泰 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 高橋 周平 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 花田 旭 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・ボスラー レフトフライ 1アウト

  • OUT

    6番 坂倉 将吾 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 Ｓ・ファビアン センターフライ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｅ・モンテロ サードゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 福永 裕基 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 Ｋ・マラー 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    3番 小園 海斗 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 菊池 涼介 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 大盛 穂 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    8番 板山 祐太郎 センターフライ 3アウト

  • OUT

    7番 石伊 雄太 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 高橋 周平 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 花田 旭 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    9番 栗林 良吏 空振り三振 3アウト

  • OUT

    広1-0中

    ピッチャー Ｋ・マラーが悪送球 広島得点！ 広 1-0 中 ランナー：2塁

  • OUT

    広0-0中

    8番 中村 奨成 ピッチャーヒット ランナー：2塁

  • OUT

    1塁ランナー坂倉 将吾 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    7番 佐々木 泰 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    6番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 Ｓ・ファビアン 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・ボスラー サードファウルフライ 3アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 村松 開人 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｅ・モンテロ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー菊池 涼介 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    3番 小園 海斗 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 菊池 涼介 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 大盛 穂 センターフライ 1アウト

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