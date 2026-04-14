寝室に置いたらNG!? 知らずにやってるかも…運気が下がる「5つのアイテム」とは？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「ぬいぐるみや古いスマホはNG？実は『運気』が下がる寝室の特徴、風水で避けるべき5つのアイテムは？」について解説します。1日の疲れを癒やし、運気をリセットする大切な場所である「寝室」。風水においても、寝室は“運気をチャージするための神聖な空間”とされており、その環境次第で金運・恋愛運・健康運に良い影響を与えると言われています。しかし、良かれと思って置いているアイテムが、実は運気の流れを妨げている可能性も……？ 今回は、風水的な視点から「寝室に置くのを控えたほうがよいとされるNGアイテム」を5つご紹介します。壊れたままの家電や、使わなくなったスマホ、古いパソコンなどを寝室に置いたままにしていませんか？風水では、不要な電化製品は“気の乱れ”を生じさせやすく、睡眠の質の低下や運気の停滞につながると考えられています。■対策のヒント：使っていないものは思い切って処分するか、寝室以外の場所へ移動させて、空間をすっきりさせてみるのがおすすめです。お気に入りのぬいぐるみや人形に囲まれて眠るのは心地よいものですが、ベッド周りにたくさん置きすぎるのは少し注意が必要かもしれません。風水では、これらが人の“気”を吸ってしまう存在と捉えられることがあり、エネルギーの分散や疲れやすさの原因になることもあるようです。■対策のヒント：置く場合はお気に入りの数体に絞り、ときどき日光に当てるなどしてケアをしてあげると良いでしょう。椅子や床に服を置きっぱなしにしたり、洗濯物の山ができていたりしませんか。衣類にはその日の外出先での“気”が付着していると言われており、寝室に溜め込んでしまうと、お部屋の空気が停滞してしまう原因になりかねません。■対策のヒント：寝る前にサッと片付けるリセットの習慣をつけるだけで、翌朝の気分も変わってくるはずです。鏡がベッドや寝ている自分の姿を直接映している配置は、風水では避けたほうがよいとされています。寝ている間に“気が跳ね返る”ことで、心が落ち着かなくなったり、運気の乱れにつながったりすると考えられているためです。■対策のヒント：鏡の位置を動かすのが難しい場合は、寝る時だけ布をかけて隠すといった工夫をしてみてはいかがでしょうか。読み終えた本や、デスクに積み上がった書類はありませんか？紙類は“情報の停滞”を意味するとされており、寝室にあると、思考の整理や新しい運気の流れを妨げる原因になることもあるようです。■対策のヒント：本当に必要なものだけを手元に残し、定期的に整理・処分を心がけることで、心にも余裕が生まれるかもしれません。寝室は単に体を休める場所ではなく、運気を回復させ、明日のためのエネルギーを蓄える重要な空間です。余計なものを置かず、シンプルで整った状態を保つことで、自然と良い流れが舞い込みやすくなると言われています。「最近なんとなく流れが悪いな」と感じる方ほど、まずは寝室の環境を見直してみてはいかがでしょうか。ほんの少しの模様替えや片付けが、運気を上向かせる素敵なきっかけになるかもしれません。