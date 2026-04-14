巨人が1点リード、大城活躍

巨人は2回表に大城卓三の一発などで2点を先制。その後も追加点を挙げ、4-3と阪神をリード。大城は本塁打を含む3安打2打点と打線を牽引。阪神も髙寺、前川の活躍で追い上げるが、1点差で後半へ向かう。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(遊)木浪 聖也 7(左)前川 右京 8(捕)坂本 誠志郎 9(投)才木 浩人

巨人: 1(二)浦田 俊輔 2(中)松本 剛 3(遊)泉口 友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(左)Ｔ・キャベッジ 6(捕)大城 卓三 7(一)増田 陸 8(右)中山 礼都 9(投)則本 昂大

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