巨人が1点リード、大城活躍
巨人は2回表に大城卓三の一発などで2点を先制。その後も追加点を挙げ、4-3と阪神をリード。大城は本塁打を含む3安打2打点と打線を牽引。阪神も髙寺、前川の活躍で追い上げるが、1点差で後半へ向かう。
【スタメン】
阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(遊)木浪 聖也 7(左)前川 右京 8(捕)坂本 誠志郎 9(投)才木 浩人
巨人: 1(二)浦田 俊輔 2(中)松本 剛 3(遊)泉口 友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(左)Ｔ・キャベッジ 6(捕)大城 卓三 7(一)増田 陸 8(右)中山 礼都 9(投)則本 昂大
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5