巨人が1点リード、大城活躍

巨人は2回表に大城卓三の一発などで2点を先制。その後も追加点を挙げ、4-3と阪神をリード。大城は本塁打を含む3安打2打点と打線を牽引。阪神も髙寺、前川の活躍で追い上げるが、1点差で後半へ向かう。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本　光司 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(遊)木浪　聖也 7(左)前川　右京 8(捕)坂本　誠志郎 9(投)才木　浩人

巨人: 1(二)浦田　俊輔 2(中)松本　剛 3(遊)泉口　友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(左)Ｔ・キャベッジ 6(捕)大城　卓三 7(一)増田　陸 8(右)中山　礼都 9(投)則本　昂大

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5