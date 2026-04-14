WWWによるヒップホップイベント「YOUNG PRO」開催決定、AOTOら6組出演

渋谷から多様な音楽、カルチャーを発信してきたWWWが、ヤング＆プログレッシブなヒップホップアーティストをピックアップするライブシリーズ「YOUNG PRO」を5月13日に開催することを発表した。

これまでにJellyyabashi、swetty、Tete、Manaka、Worldwide Skippa、MIKADOなど、アンダーグラウンドからフィメールまで多種多様なラインナップのラッパーを迎え、計10回開催されてきた本イベント。久しぶりの開催となる今回は、まさに”今見るべき”最新の日本のヒップホップシーンを体感できる6組が集結する。

今回出演するのは、POP YOURSでの楽曲「STARLIGHT」などで話題を集めるAOTOをはじめ、MIKADOやHARKAらとともに和歌山のシーンを盛り上げるENEL、新潟を拠点に活動しDABとの共演でも注目を集めたGam Ball、沖縄アンダーグラウンドシーンの新星Kk£inflo、2026年に2枚のアルバムをリリースするなど勢いに乗るMADEINBEN10、そして長い沈黙を破り音源リリースをスタートした27AM、各地から注目のアーティストが集結する。

＜ライブ情報＞

WWW presents「YOUNG PRO」

2026年5月13日（水）Shibuya WWW X

OPEN 18:30 / START 19:30

料金：¥1000（税込 / スタンディング / ドリンク代別）

出演：AOTO / ENEL / Gam Ball / Kk£inflo / MADEINBEN10 / 27AM

チケット：

Livepocket：https://livepocket.jp/e/0513_youngpro

公演詳細：https://www-shibuya.jp/schedule/019713.php

INFO：WWW X 03-5458-7688