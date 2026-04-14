創業当初からつきたての串団子が名物の、平塚市にある和菓子屋「三秀堂」に行ってきました。こちらのお店で特に注目したいのが、もちもち食感好きの筆者が愛してやまない「くずバー」。ひんやりとした口当たりと独特の食感が楽しめる、ぜひ一度味わってほしい一品です。

歴史と風格を感じるお店

1951年に創業した、地域に根付いた老舗の和菓子屋です。筆者は小雨の降る日に訪れたのですが、自転車で訪れていた先客が1組いらっしゃって、その後にも筆者が何をしようか迷っている際にも新しいお客様がいらっしゃっていて、地域の皆様に愛されているお店ということを実感しました。

ショーケースの中に団子や和菓子が並び、どこか懐かしく安心する雰囲気です。

くずバー

こちらのくずバーは、しゃりもちっとした食感が楽しめる新食感。2016年から販売しているくずバーは、湘南ひらつか名産品等いくつか賞も受賞しており、メディアでも取り上げられ全国へ数多くお届けしているとのこと。手作りで40万本も販売されているというから驚きですね。そして嬉しい当たり棒付き。筆者は、友人への夏のギフトにいろんな味をセットにして贈ったことがあり、とても喜ばれました。もちろん自宅用にも購入し、毎日のおやつにお風呂上りにと、今日はどのフレーバーにしようか考えながら冷凍庫をあけるのを楽しみにしていました。

フレーバーは全10種類。みかん、白桃、宇治抹茶、いちご（ラズベリー）、湘南ブルー（サイダー）、マンゴー、和梨、スイカ（チョコ）、パイナップル、ブルーベリー。人気No.1は宇治抹茶、No.2は湘南ブルー（サイダー）とのこと。宇治抹茶は340円（税込）、スイカ（チョコ）は310円（税込）、その他は300円（税込）です。保冷バッグ等も販売しているので、購入後も安心して持ち帰れますね。

筆者は果実感をたっぷり感じるみかんがお気に入り。いろいろ試して自分のお気に入りを探すのも楽しい時間です。

壁にはくずバーのイラストが掛けられていました。額縁もくずバーの色と合っていてとても可愛らしいです。

魅力的な和菓子

みたらし団子は1本150円（税込）。もちもち好きの筆者は自宅に帰ってすぐにみたらし団子をいただきました。もっちりしていて香ばしく、どこか懐かしい感じがしてとても美味しかったです。

こちらは湘南平の逸話が和スイーツになったぺてん山（税込420円）。安納芋餡と栗を丸ごと包み、こんがりサクサクに焼きあげられています。

珍しい赤味噌餡と平塚宿の印を入れた「宿場めぐり最中」（税込300円）等の和菓子も気になりました。

Tシャツやマグカップも販売

ショーケースに向かって右手側の壁には、オリジナルTシャツやマグカップも販売しています。くずバーが描かれたTシャツ、可愛らしいのに渋さもあります。

とてもおすすめのお店ですので、皆さんも是非訪れてみてくださいね。

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