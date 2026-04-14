バルセロナに所属するFWラミン・ヤマルが、チャンピオンズリーグ（CL）のアトレティコ・マドリード戦に向けた前日会見に出席した。13日、スペイン紙『アス』が伝えている。

2014－15シーズンを最後にビッグイヤーから遠ざかっているバルセロナは、CLノックアウトフェーズ・ラウンド8でアトレティコ・マドリードと相見えたなか、公式戦14連勝中だった『カンプ・ノウ』で行われた先の1stレグで、0－2と先勝を許してしまう。加えて、パウ・クバルシがこの試合で一発退場しており、敵地での2ndレグでは若きDFリーダーを欠いた上で逆転を目指さなければならなくなった。

そんななかで13日、ヤマルが前日会見に出席。「気合い十分だよ。正直、明日が待ち遠しい」と口にしたウインガーは、「集中力を持ち、自分たちのスタイルを貫き、逆転が奇跡だと思わないようにしないといけない。2点ビハインドからのスタートだけど、自分たちのスタイルでプレーする必要がある」と逆転突破に向けて意気込みを語った。

また、「僕たちは若いチームで、全員がクレ（バルセロナファンの愛称）なんだ。それに、シーズンを通して積み重ねてきた成果もある」とクラブに対する忠誠心こそが逆転への“カギ”、とするヤマルは、ジェラール・マルティンやパウ・クバルシ（明日は欠場だが）、フェルミン・ロペスといったラ・マシア育ちの選手たちとチームを牽引していることについて、「とっても大事なことだ。僕たちみんな、バルセロナを愛している。全力を尽くして最後まで戦い抜くよ」と胸中を明かした。

最後に、18歳ながらバルセロナの“エース”として大きなプレッシャーがかかるヤマルは、「小さい頃から、必要以上に多くの責任を負ってきた。もう慣れっこだよ。それは問題にはならないし、むしろ強みだと思っている。チームメイトから寄せられる信頼が嬉しいんだ」としつつ、「コンディションはとても良くて、チームに貢献したいという高いモチベーションもある。違いを生み出せる自信があるよ。チョロが気を利かせて、僕と誰かが1対1となる局面を作ってくれると良いんだけどね（笑）」と大一番で活躍する自信を覗かせている。

ラ・リーガこそ優勝が現実味を帯びてきているものの、コパ・デル・レイを落として、CLも黄信号が点灯しているバルセロナ。ブラウグラナの“10番”ヤマルは、この状況を好転させられるのだろうか。