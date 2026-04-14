ロッテの育成・森遼大朗は、支配下選手再復帰を目指し、腕を振っている。

森は17年育成ドラフト2位でロッテに入団し、4年目の21年にイースタンリーグトップの10勝を挙げ、同年オフに支配下選手契約を結ぶ。22年7月30日のオリックス戦で一軍初登板を果たすと、23年4月19日の日本ハム戦でプロ初勝利を手にした。23年オフにオーストラリアウインターリーグに参加するも、右肘に違和感を感じ12月2日に帰国し、12月19日に右肘をクリーニング手術。翌24年5月29日に右肘内側側副靭帯再腱術を行い、同年オフに育成選手となった。

昨年7月3日のヤクルト二軍戦で「やっとこの段階まで来たなというのと、まだやれることは少ないですけど、今できることをしっかりやろうと思って臨みました」と二軍公式戦に復帰。

復帰後はファームで8試合・32回を投げ、2勝4敗、防御率3.38。昨年9月26日の巨人二軍戦では、手術後最長の7回・97球を投げた。シーズンオフは、久しぶりにリハビリではなく、自身のパフォーマンス向上に重点を置くことができた。

「オフ前に復帰していて、そんなずっと状態が上がらないというか、イマイチだなという中でオフに入って、キャンプインは久々にスタートからみんなと一緒に行ける状態ではあったので、そこに合わせてという感じでずっとやっています」

2月23日のチェコ代表との親善試合では、フォークボールが冴え渡った。0－0の初回二死走者なしで左打者のバブラを2ボール2ストライクから空振り三振に仕留めた5球目の134キロ外角シンカー系フォークは素晴らしかった。

昨年7月16日の取材で、手術後のフォークについて「今の所感覚もイメージも良いので、あのまんま継続できたらいいかなと思います」と手応えを口にしていたが、現在も「フォークは割といいかなと。いいタイミングで投げられていますし、今の状態的にあっている感じです」と変わらず好感触を得ている。

カーブも良い。「今まで苦手な球種ではあったんですけど、今年はカウントを取れている感じで、まあまあ使えるなという感じではあります」

手術前は武器の一つになっていたシュートをあまり投げていない印象を受ける。森本人に確認すると、「投げた時もあったんですけど、あんまりまだいらないかなというか、もうちょっと先でいいかなという感じで、あまり使っていない感じですね」と説明。

では、ストレートに力を入れているということなのだろうかーー。

「大体まっすぐでという感じです。今ひとつというか、球速もそこまで上がっていないですし、球質的にもよくはないかなと思うので、まだまだですね。そこが上がれば他も全体的に上がってくるかなという気がしています」

今はストレートの質の向上を図っている。目指すは支配下復帰。「まずしっかり下でコンスタントに5回、6回、100球というところを投げていったら、計算はできるかなと思うので、そこに結果がついてくれば大丈夫かなと思います」。とにかく、結果にこだわって戦っていく。

取材・文＝岩下雄太