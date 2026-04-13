紫のストライカーコンビが躍動した。サンフレッチェ広島レジーナは12日、WEリーグクラシエカップ準決勝第1戦で日テレ・東京ヴェルディベレーザをホームに迎え、FW上野真実の2ゴール1アシストとFW神谷千菜の古巣弾で、3－2で競り勝った。

広島は試合の立ち上がりから東京NBに押し込まれたが、6分にカウンターから先制。MF中嶋淑乃が左サイドを持ち上がり、相手DFを引きつけて折り返すと、中央でフリーになった上野が左足シュートでゴールネットを揺らした。貴重な先制点を決めた背番号9は、「相手が前がかりになっていて、スペースが空いてくるのはわかっていたので、そこを突けたのはよかったと思います。シノ（中嶋）なら運んでくれると思っていたので、相手を引きつけてくれて自分もフリーになれたので、ゴールが決められてよかったです」と振り返った。

16分にはMF小川愛のFKでニアの上野が頭で触ると、ボールは相手に当たってゴールに吸い込まれた。最初は上野のゴールとしてアナウンスされ、試合中にオウンゴールに変更されたが、公式記録では上野が得点者として認められた。上野はこの2得点でWEリーグカップ通算得点数を9ゴールに伸ばし、中嶋とFW植木理子（現・ウェストハム）の8ゴールを上回って、同大会の通算得点ランキング首位に浮上。さらに、WEリーグでの通算得点数でもFW島田芽依（三菱重工浦和レッズレディース）と36ゴールで並んでいたが、前節のアルビレックス新潟レディース戦で得点を決めたことで、37ゴールに伸ばして再び単独トップに立っている。

WEリーグ公式戦で最多得点者となった広島のエースは、「それでチームが勝てれば、いいです」と冷静に一言。「今日ももっと決めきれる部分はあったし、そこで決めきれればもっと楽な試合展開になるので、まだまだ足りないと思います」とさらなる活躍を誓った。

広島は2点リードを得たものの、その後は東京NBの反撃に遭い、32分にゴール前の混戦でFW樋渡百花に押し込まれて1点を返される。直後の35分にはMF猶本光に鮮やかすぎるミドルシュートを沈められて同点に追いつかれた。

後半は激しい攻防が続いた中で、広島が58分に勝ち越しに成功した。MF松本茉奈加が持ち上がり、ペナルティエリア前中央の上野にパス。それを受けた9番は、「自分でもシュートを打てたけど、千菜がフリーで体勢も良かったのは見えていたので、そこで判断を変えられたのは良かったと思います」と機転を利かせてダイレクトでペナルティエリア右へ展開した。このパスをフリーで受けた神谷は、「真実さんからボールが来た時点で、自分の中でも余裕がありました」と冷静だった。時間もスペースもあった中で、右足を振り抜いて豪快なシュートをゴール右上隅に叩き込んだ。

「ゴールも空いていて、クロスみたいな感じで真実さんにもう1回速いボールを返して、打ってもらう選択肢もあったけど、ここ最近は練習の中でも監督やチームメイトから足を振っていけと言われていたので、フォワードだし1回振ろうと思って足を振った結果がゴールにつながったのでホッとしました」（神谷）

今冬に広島に加入した25歳の新ストライカーは、2023/24シーズンに東京NBに所属していて、今回は古巣を相手に決勝ゴールを記録。「勝手にやりづらさはあって、でもその中でもベレーザを辞めてから自分が成長した部分を見せたかったですし、ゴールを取りたい気持ちもあったので、それが今日の結果につながったと思います」と心境を明かした。

得点後は目の前のホームサポーターに向かって気持ちのこもったガッツポーズも披露。「サポーターのみなさんの前だったし、自分も久しぶりの得点だったので、ピッチで戦っている選手もサポーターもみんなで喜びたいなと思ってやりました。めっちゃうれしかったです」と満面の笑みで話した。

上野も大一番で2ゴール1アシストの活躍となり、「やっぱりフォワードとして出ている以上は結果が求められると思いますし、自分自身もそこを求めてやっているので、今日は結果が出て本当によかったです」と胸を張り、「複数得点できたことも自信につながりますし、千菜と一緒に得点できたことも本当に自信になります」とストライカーコンビでの得点を喜んだ。

ホームでの第1戦を1点差で制した広島は、18日に行われる第2戦で敵地の味の素フィールド西が丘に乗り込む。「（第1戦の勝利を）あまり意識せずに勝ち切りたいです」と上野が言うように、あくまで目指すは連勝しての決勝進出。

神谷も、「今日勝ったのは次につながったと思いますし、引き分け以上で突破ではありますけど、（第2戦も）勝って突破できるように1週間いい準備をしたいです」と気を引き締め、「自分は全国区の大会で優勝したことがないので、本当に優勝したいですし、まずは決勝に駒を進めるために来週勝ってみんなで笑いたいです」と意気込んだ。

取材・文＝湊昂大

【ハイライト動画】サンフレッチェ広島レジーナ vs 日テレ・東京ヴェルディベレーザ