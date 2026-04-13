退職のあいさつでは、これまで関わってきた人から思いがけない言葉をかけられることがあります。 中には、「最後だからこそ伝えたい」と、普段は言えなかった気持ちを打ち明ける人もいます。

仕事の場とはいえ、それが憎からず思っている異性からのものだったら……。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、そんなエピソードをご紹介します。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあった退職クイズ「後輩女子からの“最後の告白”」

最終出勤日、古巣を後にする自分に話しかけてきたのは、入社当時から面倒を見てきた後輩女子だった。

このあと、彼女は何を伝えた――?

① 実は前から好きでした「愛の告白」

② 実は前から大嫌いでした「憎悪を吐露」

③ 実は前から返してほしかった「借金の取り立て」

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※答えはこの記事の最後にあります。

自分が思うほど、人はあなたを見ていない

退職の場面では、「最後だから何かあるかもしれない」とつい期待してしまうことがあります。

特に、普段あまり話さなかった相手や、少し距離のあった人から声をかけられると、意味深に感じてしまうものです。

しかし実際には、ほかの同僚にとっては、その日もいつもと変わらずビジネスデイです。実際には、そうした場面で交わされるのは、ごく現実的な話題であることも少なくありません。そのギャップによって、思わぬ勘違いに気づかされることもあります。

退職は区切りであると同時に、さまざまな感情が交錯するタイミングでもあります。だからこそ、ちょっとしたやり取りが、印象的な出来事として残るのかもしれません。

▶なお、今回の答えは③ 実は前から返してほしかった「借金の取り立て」 でした！ 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で告白の真意をチェック!!