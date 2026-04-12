磐田はPK戦の末に長野を下した [写真]＝渡邉俊介

　明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第10節の16試合が12日に行われた。

　RB大宮アルディージャは松本山雅FCに1－4で敗戦。先制された後に追いついたものの、前半終盤に突き放されると、後半にも追加点を浴びた。同グループの“福島ダービー”はいわきFCが3－1で制して首位キープ。ジュビロ磐田は最下位AC長野パルセイロから先制点を守りきれなかったものの、PK戦を制して勝ち点「2」を獲得した。

　WEST-Aの首位徳島ヴォルティスは、トニー・アンデルソンの2ゴールなどでカマタマーレ讃岐に5－0で圧勝。高知ユナイテッドSCはアルビレックス新潟に逆転勝利。愛媛FCは3点リードから2点を追い上げられたものの、奈良クラブから逃げ切り3－2で勝利した。

　EAST-Aの首位に立つベガルタ仙台は、SC相模原を下して開幕からの無敗をキープ。湘南ベルマーレはブラウブリッツ秋田との直接対決を制して2位に浮上した。栃木SCは最下位のザスパ群馬に5－1で大勝。栃木シティは山下敬大が2ゴールを挙げたものの4失点を喫し、ヴァンラーレ八戸に2－4で敗れた。

　テゲバジャーロ宮崎は土信田悠生の2ゴールなどでロアッソ熊本を5－0で粉砕。追いかける鹿児島ユナイテッドFCはガイナーレ鳥取に逆転勝利で勝ち点差「4」をキープした。レイラック滋賀FCは2連勝を達成し、サガン鳥栖は2試合ぶりの白星を掴んだ。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2・J3百年構想リーグ第10節

【EAST-A】
ブラウブリッツ秋田　0－1　湘南ベルマーレ
モンテディオ山形　1－0　横浜FC
栃木SC　5－1　ザスパ群馬
栃木シティ　2－4　ヴァンラーレ八戸
SC相模原　0－3　ベガルタ仙台

【EAST-B】
ヴァンフォーレ甲府　2－1　北海道コンサドーレ札幌
FC岐阜　1－2　藤枝MYFC
AC長野パルセイロ　1－1（PK戦：1－4）　ジュビロ磐田
福島ユナイテッドFC　2－3　いわきFC
松本山雅FC　4－1　RB大宮アルディージャ

【WEST-A】
FC大阪　1－2　カターレ富山
カマタマーレ讃岐　0－5　徳島ヴォルティス
愛媛FC　3－2　奈良クラブ
高知ユナイテッドSC　2－1　アルビレックス新潟
ツエーゲン金沢　0－0（PK戦：4－3）　FC今治

【WEST-B】
大分トリニータ　1－2　レノファ山口FC
レイラック滋賀FC　2－1　FC琉球
ギラヴァンツ北九州　0－1　サガン鳥栖
ロアッソ熊本　0－5　テゲバジャーロ宮崎
鹿児島ユナイテッドFC　3－1　ガイナーレ鳥取

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位　仙台（26／＋11）
2位　湘南（24／＋12）
3位　秋田（22／＋6）
4位　山形（14／0）
5位　栃木SC（13／0）
6位　八戸（12／＋1）
7位　相模原（12／－2）
8位　横浜FC（11／－1）
9位　栃木C（9／－11）
10位　群馬（7／－16）

【EAST-B】
1位　いわき（23／＋7）
2位　甲府（20／＋6）
3位　大宮（19／＋10）
4位　松本（18／＋10）
5位　岐阜（18／＋4）
6位　藤枝（15／＋1）
7位　磐田（10／－6）
8位　札幌（10／－7）
9位　福島（8／－11）
10位　長野（6／－14）

【WEST-A】
1位　徳島（24／＋22）
2位　富山（21／＋7）
3位　高知（21／＋6）
4位　新潟（16／0）
5位　金沢（14／－6）
6位　愛媛（13／－1）
7位　讃岐（12／－11）
8位　FC大阪（11／－2）
9位　今治（10／－4）
10位　奈良（8／－11）

【WEST-B】
1位　宮崎（27／＋16）
2位　鹿児島（23／＋7）
3位　鳥栖（15／＋1）
4位　山口（15／0）
5位　大分（14／0）
6位　熊本（13／－2）
7位　滋賀（10／－2）
8位　鳥取（11／－5）
9位　琉球（9／－6）
10位　北九州（7／－9）

◆■今後の対戦カード

▼4月17日（金）
【WEST-A】
FC大阪　vs　愛媛

▼4月18日（土）
【EAST-A】
仙台　vs　栃木C
湘南　vs　群馬

【EAST-B】
札幌　vs　松本
大宮　vs　磐田
甲府　vs　藤枝

【WEST-A】
新潟　vs　今治
奈良　vs　讃岐
徳島　vs　金沢

【WEST-B】
山口　vs　鹿児島
琉球　vs　北九州

▼4月19日（日）
【EAST-A】
秋田　vs　横浜FC
山形　vs　八戸
栃木SC　vs　相模原

【EAST-B】
福島　vs　岐阜
いわき　vs　長野

【WEST-A】
富山　vs　高知

【WEST-B】
滋賀　vs　大分
鳥取　vs　宮崎
熊本　vs　鳥栖