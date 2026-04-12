明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第10節の16試合が12日に行われた。

RB大宮アルディージャは松本山雅FCに1－4で敗戦。先制された後に追いついたものの、前半終盤に突き放されると、後半にも追加点を浴びた。同グループの“福島ダービー”はいわきFCが3－1で制して首位キープ。ジュビロ磐田は最下位AC長野パルセイロから先制点を守りきれなかったものの、PK戦を制して勝ち点「2」を獲得した。

WEST-Aの首位徳島ヴォルティスは、トニー・アンデルソンの2ゴールなどでカマタマーレ讃岐に5－0で圧勝。高知ユナイテッドSCはアルビレックス新潟に逆転勝利。愛媛FCは3点リードから2点を追い上げられたものの、奈良クラブから逃げ切り3－2で勝利した。

EAST-Aの首位に立つベガルタ仙台は、SC相模原を下して開幕からの無敗をキープ。湘南ベルマーレはブラウブリッツ秋田との直接対決を制して2位に浮上した。栃木SCは最下位のザスパ群馬に5－1で大勝。栃木シティは山下敬大が2ゴールを挙げたものの4失点を喫し、ヴァンラーレ八戸に2－4で敗れた。

テゲバジャーロ宮崎は土信田悠生の2ゴールなどでロアッソ熊本を5－0で粉砕。追いかける鹿児島ユナイテッドFCはガイナーレ鳥取に逆転勝利で勝ち点差「4」をキープした。レイラック滋賀FCは2連勝を達成し、サガン鳥栖は2試合ぶりの白星を掴んだ。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2・J3百年構想リーグ第10節

【EAST-A】

ブラウブリッツ秋田 0－1 湘南ベルマーレ

モンテディオ山形 1－0 横浜FC

栃木SC 5－1 ザスパ群馬

栃木シティ 2－4 ヴァンラーレ八戸

SC相模原 0－3 ベガルタ仙台

【EAST-B】

ヴァンフォーレ甲府 2－1 北海道コンサドーレ札幌

FC岐阜 1－2 藤枝MYFC

AC長野パルセイロ 1－1（PK戦：1－4） ジュビロ磐田

福島ユナイテッドFC 2－3 いわきFC

松本山雅FC 4－1 RB大宮アルディージャ

【WEST-A】

FC大阪 1－2 カターレ富山

カマタマーレ讃岐 0－5 徳島ヴォルティス

愛媛FC 3－2 奈良クラブ

高知ユナイテッドSC 2－1 アルビレックス新潟

ツエーゲン金沢 0－0（PK戦：4－3） FC今治

【WEST-B】

大分トリニータ 1－2 レノファ山口FC

レイラック滋賀FC 2－1 FC琉球

ギラヴァンツ北九州 0－1 サガン鳥栖

ロアッソ熊本 0－5 テゲバジャーロ宮崎

鹿児島ユナイテッドFC 3－1 ガイナーレ鳥取

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

【EAST-A】

1位 仙台（26／＋11）

2位 湘南（24／＋12）

3位 秋田（22／＋6）

4位 山形（14／0）

5位 栃木SC（13／0）

6位 八戸（12／＋1）

7位 相模原（12／－2）

8位 横浜FC（11／－1）

9位 栃木C（9／－11）

10位 群馬（7／－16）

【EAST-B】

1位 いわき（23／＋7）

2位 甲府（20／＋6）

3位 大宮（19／＋10）

4位 松本（18／＋10）

5位 岐阜（18／＋4）

6位 藤枝（15／＋1）

7位 磐田（10／－6）

8位 札幌（10／－7）

9位 福島（8／－11）

10位 長野（6／－14）

【WEST-A】

1位 徳島（24／＋22）

2位 富山（21／＋7）

3位 高知（21／＋6）

4位 新潟（16／0）

5位 金沢（14／－6）

6位 愛媛（13／－1）

7位 讃岐（12／－11）

8位 FC大阪（11／－2）

9位 今治（10／－4）

10位 奈良（8／－11）

【WEST-B】

1位 宮崎（27／＋16）

2位 鹿児島（23／＋7）

3位 鳥栖（15／＋1）

4位 山口（15／0）

5位 大分（14／0）

6位 熊本（13／－2）

7位 滋賀（10／－2）

8位 鳥取（11／－5）

9位 琉球（9／－6）

10位 北九州（7／－9）

◆■今後の対戦カード

▼4月17日（金）

【WEST-A】

FC大阪 vs 愛媛

▼4月18日（土）

【EAST-A】

仙台 vs 栃木C

湘南 vs 群馬

【EAST-B】

札幌 vs 松本

大宮 vs 磐田

甲府 vs 藤枝

【WEST-A】

新潟 vs 今治

奈良 vs 讃岐

徳島 vs 金沢

【WEST-B】

山口 vs 鹿児島

琉球 vs 北九州

▼4月19日（日）

【EAST-A】

秋田 vs 横浜FC

山形 vs 八戸

栃木SC vs 相模原

【EAST-B】

福島 vs 岐阜

いわき vs 長野

【WEST-A】

富山 vs 高知

【WEST-B】

滋賀 vs 大分

鳥取 vs 宮崎

熊本 vs 鳥栖