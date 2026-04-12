エールディヴィジ第30節が11日に行われ、アヤックスはアウェイでヘラクレスと対戦した。

板倉滉がボランチとして先発出場し、冨安健洋がベンチスタートとなった試合は、16分にアヤックスが先制する。板倉が自陣で相手のパスミスを回収すると、このプレーが起点となり、ジョルシー・モキオがDFラインの背後へ浮き球のパス。抜け出したミカ・マルセル・ゴッツがヘラクレスのGKレムコ・パスフェールが飛び出したところを見逃さずにループシュートを沈めた。

そして直後の17分、アヤックスの主将であるステフェン・ベルハイスが、ボウト・ベグホルストとのワンツーから左足でゴールネットを揺らし、リードを2点とした。試合はアヤックスの2点リードで折り返した。

後半が始まってすぐの47分、ベグホルストの落としからオスカー・グルークがスルーパスを通すと、抜け出したベルハイスが左足でゴール左に流し込み、アヤックスが加点した。

主導権をアヤックスが握り続けて迎えた66分、板倉滉に代わって冨安健洋が途中出場。板倉と同じくボランチに入る。ところが79分、その冨安がファウルをしてしまう。当初はイエローカードが提示されたが、オンフィールドレビューの末に決定的な得点機会の阻止（DOGSO）として判定が覆り、レッドカードを提示されて退場となった。

数的不利に陥ったアヤックスはヘラクレスに攻め込まれるものの、このまま試合終了。アヤックスは冨安の退場こそあったものの、3－0でヘラクレスに勝利した。

次節、ヘラクレスは26日にホームでフォレンダムと、アヤックスは25日にアウェイでNACブレダとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ヘラクレス 0－3 アヤックス

【得点者】

0－1 16分 ミカ・マルセル・ゴッツ（アヤックス）

0－2 17分 ステフェン・ベルハイス（アヤックス）

0－3 47分 ステフェン・ベルハイス（アヤックス）

【動画】板倉滉が先発! ヘラクレスvsアヤックス