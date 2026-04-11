阪神が3点差で中日に勝利

先発投手：阪神は伊原陵人が4回1失点の好投（4安打5奪三振）、中日の大野雄大は4回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：阪神が1点を追加 2回表：阪神が1点を追加 3回裏：中日が1点を追加 注目選手：中日の花田旭が1本塁打の活躍、阪神の森下翔太が1本塁打の活躍、阪神の大山悠輔が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 13 9 4 0 .692 -
2 ヤクルト 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 12 7 5 0 .583 1
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
6 中日 12 3 9 0 .250 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 ロッテ 13 5 8 0 .385 3
6 西武 13 4 8 1 .333 4