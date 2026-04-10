中日が2点リード、阪神は反撃なるか

2回裏に中日が先制、3回裏にも追加点。6回表に阪神・森下がソロHRで1点を返したが、中日が3-1と2点リードで後半戦へ。中日は細川、花田の打点も光る。

【スタメン】

中日: 1(三)福永　裕基 2(二)田中　幹也 3(右)Ｊ・ボスラー 4(左)細川　成也 5(一)高橋　周平 6(中)花田　旭 7(遊)村松　開人 8(捕)木下　拓哉 9(投)柳　裕也

阪神: 1(中)近本　光司 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(遊)木浪　聖也 7(捕)坂本　誠志郎 8(左)髙寺　望夢 9(投)村上　頌樹

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 11 8 3 0 .727 -
2 阪神 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 西武 12 4 7 1 .364 3
6 ロッテ 12 4 8 0 .333 4