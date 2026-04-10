中日が2点リード、阪神は反撃なるか
2回裏に中日が先制、3回裏にも追加点。6回表に阪神・森下がソロHRで1点を返したが、中日が3-1と2点リードで後半戦へ。中日は細川、花田の打点も光る。
【スタメン】
中日: 1(三)福永 裕基 2(二)田中 幹也 3(右)Ｊ・ボスラー 4(左)細川 成也 5(一)高橋 周平 6(中)花田 旭 7(遊)村松 開人 8(捕)木下 拓哉 9(投)柳 裕也
阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(遊)木浪 聖也 7(捕)坂本 誠志郎 8(左)髙寺 望夢 9(投)村上 頌樹
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|11
|8
|3
|0
|.727
|-
|2
|阪神
|12
|8
|4
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|11
|6
|5
|0
|.545
|2
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|5
|中日
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|12
|8
|4
|0
|.667
|-
|2
|オリックス
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|2
|日本ハム
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|楽天
|12
|5
|6
|1
|.455
|2
|5
|西武
|12
|4
|7
|1
|.364
|3
|6
|ロッテ
|12
|4
|8
|0
|.333
|4