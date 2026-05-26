ソフトバンク、3回で5点リード
3回表にソフトバンクが打者一巡の猛攻で5点を奪い、巨人に対し5-0とリードを広げた。栗原、正木、山本恵がいずれもホームランを放ち、序盤を終えて有利な展開となった。
【スタメン】
巨人: 1(遊)泉口 2(三)浦田 3(二)吉川 4(一)ダルベック 5(捕)大城 6(中)キャベッジ 7(左)浅野 8(右)佐々木 9(投)則本
ソフトバンク: 1(一)正木 2(中)周東 3(左)近藤 4(三)栗原 5(右)山本恵 6(二)牧原大 7(遊)庄子 8(捕)海野 9(投)大津
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|46
|28
|17
|1
|.622
|-
|2
|ヤクルト
|46
|28
|18
|0
|.609
|0
|3
|巨人
|46
|24
|22
|0
|.522
|4
|4
|DeNA
|46
|21
|23
|2
|.477
|6
|5
|広島
|44
|18
|24
|2
|.429
|8
|6
|中日
|46
|15
|30
|1
|.333
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|48
|27
|20
|1
|.574
|-
|2
|オリックス
|46
|26
|20
|0
|.565
|0
|3
|ソフトバンク
|45
|23
|22
|0
|.511
|3
|4
|日本ハム
|49
|23
|26
|0
|.469
|5
|5
|ロッテ
|46
|21
|25
|0
|.457
|5
|6
|楽天
|46
|19
|26
|1
|.422
|7