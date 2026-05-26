ソフトバンク、3回で5点リード

3回表にソフトバンクが打者一巡の猛攻で5点を奪い、巨人に対し5-0とリードを広げた。栗原、正木、山本恵がいずれもホームランを放ち、序盤を終えて有利な展開となった。

【スタメン】

巨人: 1(遊)泉口 2(三)浦田 3(二)吉川 4(一)ダルベック 5(捕)大城 6(中)キャベッジ 7(左)浅野 8(右)佐々木 9(投)則本

ソフトバンク: 1(一)正木 2(中)周東 3(左)近藤 4(三)栗原 5(右)山本恵 6(二)牧原大 7(遊)庄子 8(捕)海野 9(投)大津

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 46 28 17 1 .622 -
2 ヤクルト 46 28 18 0 .609 0
3 巨人 46 24 22 0 .522 4
4 DeNA 46 21 23 2 .477 6
5 広島 44 18 24 2 .429 8
6 中日 46 15 30 1 .333 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 48 27 20 1 .574 -
2 オリックス 46 26 20 0 .565 0
3 ソフトバンク 45 23 22 0 .511 3
4 日本ハム 49 23 26 0 .469 5
5 ロッテ 46 21 25 0 .457 5
6 楽天 46 19 26 1 .422 7