中日が2点リードで序盤を終える

阪神対中日の試合は、3回を終えて中日が2-0とリード。中日は2回裏に1点、3回裏に1点を追加し、リードを広げている。阪神はあとがない状況で、中盤を迎える。

【スタメン】

中日: 1(三)福永 2(二)田中 3(右)ボスラー 4(左)細川 5(一)高橋周 6(中)花田 7(遊)村松 8(捕)木下 9(投)柳

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(遊)木浪 7(捕)坂本 8(左)髙寺 9(投)村上

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 11 8 3 0 .727 -
2 阪神 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 西武 12 4 7 1 .364 3
6 ロッテ 12 4 8 0 .333 4