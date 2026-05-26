毎日使うマイボトル、洗うのが面倒でついつい…そう思ったことはありませんか？小さなパッキンを外して洗う手間、食洗機に入れられないストレス。そんな悩みを一気に解決してくれる、画期的なボトルがピーコックから登場しました。

2026年春夏に向けて展開される新定番「AET/AEZシリーズ」は、パッキン一体型で全パーツ食洗機対応という驚きの進化を遂げています。この記事を読めば、あなたのボトルライフが驚くほど快適になる秘密がわかりますよ！

毎日を快適に！ピーコック魔法瓶の新定番「AET/AEZシリーズ」とは？

近年、エコ意識の高まりや健康志向から、マイボトルを持ち歩く人が増えました。しかし、「デザイン」「使いやすさ」「手入れのしやすさ」、そして何より「長く使える耐久性」を兼ね備えたボトルを見つけるのは至難の業です。

そんな私たちの期待を大きく上回る、新しいボトルシリーズが発表されました。老舗魔法瓶メーカー、ピーコック魔法瓶工業が贈る新定番は、「AETシリーズ（ワンタッチマグタイプ）」 と 「AEZシリーズ（スクリューマグタイプ）」。

この新しいボトルは、単なる機能性だけでなく、日々の生活に寄り添い、使う人のスタイルを豊かにするという、明確なビジョンを感じさせます。

ライフスタイルに寄り添う2つのタイプ

新シリーズの最大の魅力は、ライフスタイルやシーンに合わせて選べる2つのタイプが用意されていること。あなたの「ちょうどいい」がきっと見つかります。

AETシリーズ（ワンタッチマグタイプ）

通勤・通学中や運転中など、片手で素早く水分補給したい時にぴったり。

「カチッ」と開いてゴクッと飲める手軽さは、忙しい毎日をサポートしてくれます。

AEZシリーズ（スクリューマグタイプ）

デスクワークや軽い散歩、アウトドアなど、ゆっくりと水分を摂りたい時に最適。

ハンドル付きなので、バッグからさっと取り出したり、指に引っ掛けて持ち運んだりするのもスマートです。

どちらのタイプも350ml、500ml、750ml、1Lと幅広いサイズ展開で、あなたの用途に合わせた最適な一本が見つかるでしょう。

「長く愛せる」理由！3つの画期的なポイント

AET/AEZシリーズには、単なるマイボトルに留まらない、「長く愛用できる」ための工夫が凝らされています。特に注目すべき3つのポイントをご紹介します。

1. 毎日持ち歩きたくなるデザイン性

マイボトルを選ぶとき、デザイン性を重視する方も多いのではないでしょうか。このシリーズは、その期待に見事に応えてくれます。

ベースとなる本体色は、どんな服装や持ち物にも合わせやすいベーシックなカラー。そこに、ハッと目を引くようなアクセントカラーが加えられています。この「ベーシック＋遊び心」のバランスが絶妙で、オフィスでも、ジムでも、カフェでも、どんなシーンにも自然に溶け込みながら、さりげなく個性を主張してくれるでしょう。

2. スポーツドリンクもOK！高耐久素材「SUS316」

「マイボトルにスポーツドリンクを入れるのは避けた方が良い」というのは、もはや常識かもしれません。スポーツドリンクは塩分や酸を含んでいるため、一般的なステンレスボトルだとサビや腐食の原因になることがあります。

しかし、AET/AEZシリーズは違います！内瓶に高耐久素材「SUS316」 を採用しているため、スポーツドリンクや経口補水液を入れても安心なんです。

SUS316は、一般的なステンレス鋼（SUS304）よりもさらに耐食性を向上させた特別な鋼材です。塩分による腐食やサビに強く、ボトルを長く清潔に使えるという点で、これは非常に画期的な進化です。もちろん、使用後はすぐにお手入れをする必要はありますが、夏の暑い日でも、スポーツの後でも、好きな飲み物をためらいなく入れられるのは、本当に嬉しいポイントです。

3. お手入れ革命！パッキン一体型＆食洗機対応

マイボトルを毎日使う上で、お手入れのしやすさは譲れない条件ですよね。このシリーズは、その点でも素晴らしい工夫がされています。

なんと、栓とパッキンが一体型になっているんです！小さなパッキンを外して洗って、また正しい位置に戻すという手間がなくなるだけで、日々のストレスが激減します。さらに、全てのパーツが食洗機に対応しているとのこと。「洗うのが面倒だから今日は持っていくのをやめようかな…」なんて思う必要はもうありません。いつでも清潔に、気持ちよく使えるのは、サステナブルな生活を送る上でも大切なことです。

もちろん、魔法瓶メーカーとしての本領発揮で、真空二重構造による高い保温・保冷性能も健在。温かい飲み物は温かく、冷たい飲み物は冷たいまま、長時間キープしてくれます。結露もしにくいので、バッグの中に入れても書類や持ち物が濡れる心配もありません。

発売は2026年春夏！スペック詳細と老舗のこだわり

これだけ魅力が詰まった新定番ボトルですが、気になるのは価格と発売時期ですよね。希望小売価格の記載はありませんでしたが、ピーコック魔法瓶工業の品質と革新的な機能を考えれば、きっと納得のいくコストパフォーマンスを提供してくれることでしょう。

発売は2026年春夏を予定しています。まだ少し先ですが、今からどんなカラーやサイズを選ぶか、ワクワクしながら悩む時間も楽しいものです。発売時期が近づけば、全国の主要な家電量販店や雑貨店、そしてオンラインストアなどで購入できるようになるはずです。

1923年創業のピーコック魔法瓶工業は、長年の経験と技術の蓄積があるからこそ、今回のようなデザイン性、機能性、そして耐久性を高次元で融合させた製品が生み出せるのだと改めて感心しました。彼らの製品には、「日々の暮らしをより豊かに、快適にしたい」という作り手の思いが込められています。

AEZシリーズ（スクリューマグタイプ）製品情報

品番 容量(L) 保温効力(6時間/1時間) 保冷効力(6時間) 口径(約cm) 本体重量(約kg) 主なカラーバリエーション AEZ-35 0.35 63℃以上 / 86℃以上 10℃以下 4.5 0.22 サンドベージュ、ダスティブルー、ダークネイビー AEZ-50 0.50 69℃以上 / 88℃以上 9℃以下 4.5 0.27 サンドベージュ、ダスティブルー、ダークネイビー AEZ-75 0.75 74℃以上 / 89℃以上 8℃以下 4.5 0.32 サンドベージュ、パープル、ダークネイビー AEZ-100 1.0 77℃以上 / 90℃以上 8℃以下 4.5 0.43 サンドベージュ、パープル、ダークネイビー

AETシリーズ（ワンタッチマグタイプ）製品情報

品番 容量(L) 保温効力(6時間/1時間) 保冷効力(6時間) 口径(約cm) 本体重量(約kg) 主なカラーバリエーション AET-35 0.35 62℃以上 / 85℃以上 10℃以下 4.5 0.24 ダスティブルー、サンドベージュ、ダークネイビー AET-50 0.50 68℃以上 / 87℃以上 9℃以下 4.5 0.29 ダスティブルー、サンドベージュ、ダークネイビー AET-75 0.75 74℃以上 / 87℃以上 8℃以下 4.5 0.35 サンドベージュ、パープル、ダークネイビー AET-100 1.0 76℃以上 / 89℃以上 8℃以下 4.5 0.45 サンドベージュ、パープル、ダークネイビー

まとめ：あなたの日常が変わる、ピーコックの新定番

ピーコック魔法瓶工業の新定番ボトル「AET / AEZシリーズ」は、ただの「水筒」ではありません。使う人のライフスタイルを彩り、日々の水分補給をより快適で豊かなものにするための 「新しい相棒」 となるでしょう。

2026年春夏、あなたの新しいマイボトルライフが始まるのが、今から楽しみでなりません。ぜひ、このピーコック魔法瓶のこだわりが詰まった新シリーズに注目してみてください！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。