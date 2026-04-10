茅ケ崎駅の南口から雄三通りを歩いて約5分の好立地にある、

卵料理と手打蕎麦が自慢の「宇佐美軒」。

オープン2年目にしてすでに多くの常連さんに愛される理由とは──。

味が十割、のどごしが二八の手打蕎麦

何度も足を運びたくなるお店には、味の良さはもちろんですが、ホッと心が安らぐような温かい雰囲気があるもの。

茅ケ崎駅南口から徒歩約5分、市民なら知らない人のいない鮮魚店「魚卓本店」の向かいの路地にたたずむ「宇佐美軒」は、まさにそんな一軒です。

大きなソフトクリームのオブジェが目印のお店の扉を開けると、入り口にある看板のイラストとそっくりな店主の宇佐美佑さんが、玉のような汗を額に浮かべながら優しい笑顔で迎えてくれます。

夜の営業がメインですが、水曜日と日曜日だけ営業のランチタイムに訪れたこの日にいただいたのは、お店の一番の売りであるお蕎麦と卵料理が一度に楽しめる、せいろ蕎麦と親子丼のセットです。

茅ヶ崎の蕎麦居酒屋さんで修業し、その後、病院給食の料理人を18年間務めた店主が毎朝丹念に手打ちする自慢の蕎麦は、長野県産の「黒富士」という最高級蕎麦粉を使用。

「味が十割、のどごしが二八」という宇佐美さんの言葉通り、口に含んだ瞬間、芳醇な蕎麦粉の風味が香り立ち、それでいて十割蕎麦のようなぼそぼそとした感じがなく、すっと喉元を通り過ぎていく感覚が心地いい。

蕎麦つゆももちろん手作りで、こだわりは三温糖を使って作るかえし。それが鰹の厚削りと混合節からとる出汁と合わさると、キレとコクが同居した絶妙な味わいになって、蕎麦の香りと旨みを引き立ててくれます。

崩してしまうのが惜しい真っ赤な卵

そして、もう一方の主役である親子丼は、まず色鮮やかな卵黄のインパクトに驚かされます。使っているのは、“日本一赤い黄身”と言われる青森の「十六代真っ赤卵（まっからん）」。崩してしまうのが惜しいほど美しくて弾力のある卵に箸をさし入れると、まるで溶岩のように真っ赤な黄身がとろりと流れ出てきます。

その味わいは、まさに濃厚のひと言。それが歯ごたえのある鶏の胸肉とお米をまとうように絡み合い、さらに蕎麦つゆを使ったオリジナルのタレが、卵自体の甘さをいっそう際立たせるのです。食べ進めていくうちに器にこびりつく黄身が、「十六代真っ赤卵」の濃厚さと栄養価の高さの証拠でしょう。

せいろ蕎麦（1,000円）、親子丼（1,300円）単体でも十分に満足度が高いのに、このセットで1,900円はかなりリーズナブル。水曜日と日曜日以外もランチ営業をしてほしいという常連さんが多いのも頷けます。

セットメニューだけでなく、卵料理やお蕎麦を中心に一品料理も充実。お酒も豊富にそろっているので、夜はもちろん、名物の味玉天ぷら（300円）や新鮮な馬刺しユッケ（1,500円）なんかをあてに、昼飲みも楽しめます。

店主の遊び心があふれる一品も

「昼飲み、大歓迎です（笑）。原材料費は高くなっていますけど、なるべく良質なものを、できるだけリーズナブルに提供したいと思っています。お客様に良いものを、美味しく召し上がっていただくことが一番ですから」（宇佐美さん）

メニューの中には、ニンニクが効いたボリュームたっぷりの「俺の二郎系ナポリタン」（1,000円）や、人気ドラマからインスパイアされたスパイシーな「じゃああんたが作ってみろよ春巻き」（800円）など、店主の遊び心があふれる一品も。

店内には、宇佐美さんが「小学校5年生から集めている」というアメコミのフィギュアがところ狭しと飾られていて、マニアならずともそれを眺めているだけでも楽しい気分になります。

そして何より、日々筋トレで鍛えているという立派な体格とは似つかわしくない、ほっこりとさせるような宇佐美さんの笑顔と人柄に引き込まれ、ついつい長居をしてしまいます。

料理とともに温かい雰囲気も味わってほしい

今年2月にオープンから2年目を迎えた「宇佐美軒」。看板娘のアルバイト、そらさんと一緒にカメラに収まってくれた宇佐美さんは、2年目の抱負をこんな風に話してくれました。

「怒涛の1年目でしたけど、すごく楽しかったし、たくさんの常連さんにも付いていただけました。2年目は、もちろん既存の常連さんも大切にしながら、またたくさんの新規のお客様と出会いたいですね。そうやってお客様の輪が、徐々に広がっていったら嬉しいです」

決して広いとは言えない店内ですが、その分、お客さんとの距離が近く、店主の宇佐美さんの愛情がギュッと詰まっている。

一人飲みでも、座敷があるので気の合う仲間とワイワイでも。クオリティーの高い料理の数々とともに、この温かい雰囲気を、ぜひ一度味わっていただきたいですね。

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