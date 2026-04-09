『ザ・クラッシュと日本』初めて明かされる伝説の数々、ポール・シムノンの来日に合わせて緊急発売

『ザ・クラッシュと日本』が、ポール・シムノンの来日に合わせて4月30日に緊急発売される。

パンク・ヒストリーにおいて最も大きな影響力を誇ったザ・クラッシュ（The Clash）。同バンドの来日公演は1982年の1回のみであったが、当時の活動において数々の逸話が残されていたことを明らかにする一冊だ。本書には、ボーカルのジョー・ストラマーが長崎から訪れた男子高校生を自身のホテルの部屋に宿泊させたエピソードや、ロンドンのスタジオに17歳の日本人女性を招き入れた経緯、ベースのポール・シムノンがファンを自宅に招待した話など、これまで公にされてこなかったファンとの交流が詳しくまとめられている。

また、代表作『ロンドン・コーリング』のジャケット写真を担当したペニー・スミスが、日本ツアーに密着して撮影した未公開写真も多数収録。当時の日本のファンが放っていた熱量を封じ込めた、決定版と言える一冊となっている。

主な内容

●ザ・クラッシュの仕事仲間が見た素顔

●日本に紹介した立役者が語ったザ・クラッシュ目撃録

●担当ディレクターが語ったバンドとしての姿勢

●わずか17歳の少女がロンドンに突撃、スタジオで撮影に成功!!

●ジョー・ストラマーの部屋に高校生のファンが泊まった!!

●たった一度の日本ツアー密着ドキュメント

●ザ・クラッシュ解散後の貴重な取材体験

●バンドのツアー・バスで寝泊まりしたという超レア体験

●ジョー・ストラマー急逝後にスマッシュ代表が明かした胸中

●グラストンベリー、フジロックで垣間見たジョー・ストラマーの実像

●フジロックで毎年開催される「JOES GARAGE」への思い

●ファンが主催するイベントにジョー・ストラマー登場!!

●ジョーのお墓参りに行ったら、彼の自宅で家族とディナー

●ポール・シムノンDJツアーを実現させたプロモーターが語る舞台裏

『ザ・クラッシュと日本』

2026年4月30日発売

定価：3,000円（本体 2,727円＋税）

判型：A5判

頁数：296ページ

THE ROYAL EXCHANGE JAPAN TOUR 2026

4月29日（水）：東京 TOP BEAT CLUB

4月30日（木）：東京 TOP BEAT CLUB

5月2日（土）：富山 MAIRO

5月3日（日）：名古屋 Live Lounge Vio

5月4日（月）：神戸 VARIT.

5月5日（火）：広島 4.14

5月6日（水）：福岡 Live House & Club Peace

5月9日（土）：東京 TOP BEAT CLUB

チケット（※各会場共通価格）

前売：6,600円 ＋ 1ドリンク代

当日：7,700円 ＋ 1ドリンク代

購入：https://innocent-vintage.com/view/item/000000018614