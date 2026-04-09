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2026.04.09 18:00 みずほPayPayドーム福岡
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
西武西 0 0 0 1 1
ソフトバンク 0 0 0 1 0

  • OUT

    9番 川瀬 晃 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    サード 渡部 聖弥が悪送球 ランナー：1塁

  • OUT

    8番 海野 隆司 サードエラー ランナー：1塁

  • OUT

    7番 牧原 大成 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 今宮 健太 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 林 安可 ピッチャーダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    5番 渡部 聖弥 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 仲三 優太 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    5番 山川 穂高 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    4番 柳田 悠岐 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 栗原 陵矢 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 柳町 達 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 小島 大河 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 岸 潤一郎 ピッチャーダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    1番 桑原 将志 レフトヒット ランナー：1塁

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