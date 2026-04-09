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2026.04.09 18:00 みずほPayPayドーム福岡
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9番 川瀬 晃 ショートゴロ 3アウト
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サード 渡部 聖弥が悪送球 ランナー：1塁
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8番 海野 隆司 サードエラー ランナー：1塁
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7番 牧原 大成 ファーストゴロ 2アウト
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6番 今宮 健太 セカンドゴロ 1アウト
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6番 林 安可 ピッチャーダブルプレイ 3アウト
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5番 渡部 聖弥 フォアボール ランナー：1塁
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4番 仲三 優太 見逃し三振 1アウト
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5番 山川 穂高 ライトフライ 3アウト
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4番 柳田 悠岐 センターヒット ランナー：1、2塁
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3番 栗原 陵矢 空振り三振 2アウト
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2番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1塁
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1番 柳町 達 レフトフライ 1アウト
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3番 小島 大河 ピッチャーゴロ 3アウト
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2番 岸 潤一郎 ピッチャーダブルプレイ 2アウト
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1番 桑原 将志 レフトヒット ランナー：1塁
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