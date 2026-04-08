キリンビバレッジは、「キリン ヘルシア うまみ緑茶」の新TVCM「キリン ヘルシア こう見えて」篇を4月7日より全国で放映開始。新CMには芸人としての活動にとどまらず、脚本家としても活躍するバカリズムが登場。仕事場でも身体のケアが出来る商品の魅力を描いている。

バカリズム

バカリズム、執筆中にも脂肪消費中?!

執筆の合間におもむろに「ヘルシア」を飲んだ後、バカリズムのからだにカメラがズームイン。「こう見えて、脂肪消費中。」※1 というタイトルが表示される。日常の中で「ヘルシア」を飲むことで内臓脂肪の消費に前向きに取り組む様子を描いている。セリフはないものの、独特な空気感でつい見入ってしまう映像に仕上がっている。

新TVCM「キリン ヘルシア こう見えて」篇

新TVCM「キリン ヘルシア こう見えて」篇

新TVCM「キリン ヘルシア こう見えて」篇

インタビュー中に無茶ぶり?! 「大喜利としては一番やりたくない環境」

新CMとともに公開されたインタビュー動画では、バカリズムが大喜利で質問に回答する場面も。

インタビュー動画

インタビュー動画

「こう見えて、脂肪消費中…どんなシーン?」というお題に対して、バカリズムは「野球の審判がベースをサッサッサッサってやっている時。こう見えて、脂肪消費中です」と回答。「……大喜利としては一番やりたくない環境ですね。周りがシーンとしているインタビュー中に大喜利、なんでやらせるの(笑)」と、無茶ぶりに戸惑いつつも快く対応する様子が見られた。

飲み続けやすいおいしさを実現した「キリン ヘルシア うまみ緑茶」

新発売となる「キリン ヘルシア うまみ緑茶」は、高濃度※2 の茶カテキン540mg※3 を含み、うまみと香りを楽しめる贅沢な味わいで、飲み続けやすいおいしさを実現。「生活に取り入れやすい健康習慣」を提供しているという。

「キリン ヘルシア うまみ緑茶」 (1)500ml ペットボトル(2)1000ml ペットボトル

「キリン ヘルシア うまみ緑茶」500ml ペットボトル:223円／1000ml ペットボトル:337円。

※1 茶カテキンが内臓脂肪を減らすのを助けます

※2 特定保健用食品・機能性表示食品の容器詰め茶系飲料において(キリン調べ 2025年8月)

※3 500ｍl当たり