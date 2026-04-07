ヤクルト阪神、序盤は投手戦

3回を終えてヤクルト、阪神ともに0点。両チーム譲らず、序盤は緊迫した投手戦が続いている。注目の阪神・森下、ヤクルト・丸山和がそれぞれ本塁打を放つも、得点には結びつかず。阪神・佐藤も3安打を記録している。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(遊)木浪 7(捕)坂本 8(左)福島 9(投)才木

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(二)伊藤 7(右)丸山和 8(投)小川 9(三)武岡

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4