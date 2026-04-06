船越英一郎「僕は京都の街で時代劇、サスペンスに育てられた」ドラマ「令和サスペンス劇場 弁護士 六角心平」最新作への思いを語る

◆六角心平が難事件に挑む！
佐原：今回は、BS日テレで放送された「令和サスペンス劇場 弁護士 六角心平 京都殺人事件簿」のシリーズ最新作の見どころをプロデューサーの立川さんにお伺いします。よろしくお願いします。
立川：よろしくお願いします。
佐原：主演は船越英一郎さんなのですね。
立川：はい。船越さんが演じるのは、仕事と家庭を失った弁護士・六角心平。東京から移り住んだ京都で再起し、依頼人を守るために難事件に挑む、王道の2時間サスペンスドラマです。
佐原：今回、六角心平が挑むのはどんな事件ですか？
立川：第2弾となる今回は、依頼人である老舗風呂敷店の会長の遺体が発見され、六角が事件に巻き込まれることに。警察は密室でおこなわれた殺人事件と断定。六角は事件の真相に迫るため動き出します。
佐原：そして今回、六角心平役の船越英一郎さんからコメントをいただいています。
＜船越英一郎さんコメント＞
「僕にとって京都というと、若い頃に仕事を通じて出会ったと思うんですけれども、もう第2のふるさとであることは間違いないなと。本当に僕は、京都の街で時代劇、その後はサスペンスに育てられた俳優だと思っていますし、おかげさまで、また京都を舞台に『六角心平』をやらせていただいて、僕自身も……心平ではありませんけれども、京都で仕事をすることで活性化されているような気がいたします。また、京都は日本人の原点、原風景があるのかなと。その魅力をドラマでお伝えできることも非常に望外な喜びの1つでありますね。ぜひ『京都サスペンス』お楽しみいただければと思います！」
「令和サスペンス劇場 弁護士 六角心平 京都殺人事件簿２」は現在、無料配信動画サービス「TVer」で観ることができます。
＜番組概要＞
番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS
パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）
放送日時：毎週土曜7:25～7:30
番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness