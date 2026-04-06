船越英一郎「僕は京都の街で時代劇、サスペンスに育てられた」ドラマ「令和サスペンス劇場 弁護士 六角心平」最新作への思いを語る

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。4月4日（土）の放送では、ドラマ「令和サスペンス劇場 弁護士 六角心平 京都殺人事件簿２」（BS日テレ）について、番組動画プロデューサーの立川拳太さんに伺いました。また、主人公・六角心平役の俳優 船越英一郎さんからのコメントもお届けしました。佐原：今回は、BS日テレで放送された「令和サスペンス劇場 弁護士 六角心平 京都殺人事件簿」のシリーズ最新作の見どころをプロデューサーの立川さんにお伺いします。よろしくお願いします。立川：よろしくお願いします。佐原：主演は船越英一郎さんなのですね。立川：はい。船越さんが演じるのは、仕事と家庭を失った弁護士・六角心平。東京から移り住んだ京都で再起し、依頼人を守るために難事件に挑む、王道の2時間サスペンスドラマです。佐原：今回、六角心平が挑むのはどんな事件ですか？立川：第2弾となる今回は、依頼人である老舗風呂敷店の会長の遺体が発見され、六角が事件に巻き込まれることに。警察は密室でおこなわれた殺人事件と断定。六角は事件の真相に迫るため動き出します。佐原：そして今回、六角心平役の船越英一郎さんからコメントをいただいています。＜船越英一郎さんコメント＞「僕にとって京都というと、若い頃に仕事を通じて出会ったと思うんですけれども、もう第2のふるさとであることは間違いないなと。本当に僕は、京都の街で時代劇、その後はサスペンスに育てられた俳優だと思っていますし、おかげさまで、また京都を舞台に『六角心平』をやらせていただいて、僕自身も……心平ではありませんけれども、京都で仕事をすることで活性化されているような気がいたします。また、京都は日本人の原点、原風景があるのかなと。その魅力をドラマでお伝えできることも非常に望外な喜びの1つでありますね。ぜひ『京都サスペンス』お楽しみいただければと思います！」「令和サスペンス劇場 弁護士 六角心平 京都殺人事件簿２」は現在、無料配信動画サービス「TVer」で観ることができます。＜番組概要＞番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESSパーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）放送日時：毎週土曜7:25～7:30番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness