今日の運勢 4月7日（火）12星座占いランキング第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月7日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月7日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？流れが自然と動き出し、思いがけないタイミングで変化が巡ってきやすい時です。無理にコントロールしようとせず、訪れる出来事を自然に受け取ることで、良い循環が広がっていきそうです。これまでの積み重ねが形になりやすく、チャンスも巡ってきやすいでしょう。迷いやためらいが残るときも、それは大切な気づきを受け取る準備が整っている途中のようです。無理に答えを出そうとせず、心に浮かぶ感覚を丁寧に見つめていくことで、少しずつ方向が見えてきそうです。過去の選択も否定せず受け止めることで、スムーズな再スタートの流れが静かに広がっていくでしょう。これまで抱えていた重さから、少しずつ離れていく流れにあります。急にすべてが変わるわけではなくても、穏やかな方向へと移っていく感覚が育っていきそうです。ゆっくりでも前に進んでいることを感じながら、未来へと流れていけそうです。握りしめていたものを少しずつゆるめていける流れにあります。守ろうとしてきた気持ちも大切にしながら、手放しても大丈夫なものに気づくことで、心は軽やかさを取り戻していきそうです。余裕が生まれることで、新しい巡りや豊かさが自然と入りやすくなります。重たく感じていた流れの中に、少しずつ光が差し込んでくるような気配があります。終わりのように思えたことも、形を変えて新しい始まりへとつながっていきそうです。無理に立ち上がろうとしなくても、回復の流れは自然と訪れます。バランスを取ろうとして揺れていたものが、少しずつ整っていく流れにあります。抱えすぎていたことや優先順位が曖昧だった部分に気づくことで、心地よいリズムを取り戻していけそうです。すべてを同時にこなそうとせず、今大切にしたいことをひとつ選ぶことで、流れは自然と落ち着いていきます。曖昧だったものや隠れていた気持ちが、少しずつ表に出て整っていく流れにあります。無理に取り繕わなくても、自分に正直でいることで安心できる関係や選択が見えてきそうです。これまで抱えていた違和感も、向き合うことで軽やかにほどけていきそうです。停滞していた気持ちに、少しずつ新しい風が入り始める流れにあります。これまで見過ごしていたチャンスや、小さな喜びに気づける感覚が戻ってきそうです。閉じていた心をほんの少し開くだけで、世界の見え方は少しずつ変わっていきます。無理に動こうとせずとも、自然と前を向けるタイミングが訪れそうです。予想外の出来事や揺らぎを感じるときも、それは今までの流れを整え直すための大切なきっかけになるでしょう。崩れることでしか見えない本質に触れることで、より自分らしい形へと再構築されていきます。無理に保とうとせず、変化を受け入れることで、新しい可能性が広がっていきます。これまで大切にしてきたものから、少し距離をとる流れが訪れているようです。それは失うというよりも、自分にとって本当に必要なものを見極めるための選択になりそうです。慣れた場所を離れることで、新しい気づきや心の軽さが広がっていきます。今のあなたに合う方向へと歩み出すことで、より深く満たされる未来へつながっていきそうです。強く惹かれるものや手放しにくい感情があるときも、それは自分の本音に気づくためのサインのようです。無理に断ち切ろうとせず、何に縛られているのかを見つめることで、少しずつ自由な選択ができるようになっていきます。本来の自分らしさへと戻る流れが広がっていきそうです。痛みとして残っていた感情が、少しずつやわらぎながら癒えていく流れにあります。無理に忘れようとしなくても、そのままの気持ちを受け止めていくことで、心は自然と軽くなっていきそうです。ゆっくりと、自分のペースで整っていくことを許してあげてください。思うように明るさを感じにくいときも、光はちゃんとあなたの中にあります。少しだけ視点を変えてみることで、小さな喜びや安心に気づける流れが広がっていきそうです。完璧を求めず、今あるあたたかさに目を向けることで、幸せがゆっくりと満ちていきます。無理に元気になろうとしなくても、自然と明るさは戻っていきます。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/