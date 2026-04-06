長時間座り続けて、腰や肩に負担を感じていませんか？

大人気ラジオ番組『神谷浩史・小野大輔のDear Girl〜Stories〜』（通称DGS）のパーソナリティ、神谷浩史さんと小野大輔さんが「異次元の気持ちよさ」と大絶賛するクッションがあるのをご存知でしょうか？

それが、老舗寝具メーカーnishikawaが手掛けた「Keeps クッション」。なぜこのクッションが、多忙を極めるお二人のパフォーマンスを支え、リスナーからも熱い視線を集めるのか。この記事では、その秘密と、あなたの毎日を快適にするためのヒントを徹底解説します。

DGS20周年を飾るビッグニュース！nishikawaとの衝撃コラボ

長年多くのリスナーに愛され続ける『神谷浩史・小野大輔のDear Girl〜Stories〜』が、ついに20周年イヤーに突入！この記念すべき節目に、なんと創業460年の老舗寝具メーカーnishikawaが番組スポンサーとして参画するという、驚きのニュースが飛び込んできました。

「ふとんの西川さんがDGSをサポート！？」と、リスナーの間では瞬く間に大きな話題に。「推しが良い環境で収録できるのは嬉しい」「ありがとうnishikawaさん！」といった熱い声がSNSに多数寄せられ、単なるスポンサー就任に留まらない、私たちの日々の暮らしにも嬉しい影響をもたらす素晴らしいタッグとして注目されています。

一体どんなサポートが始まるのでしょうか？ そして、リスナーも注目する“お尻のまくら”とは？ その詳細に迫ってみましょう。

老舗nishikawaがDGSを「睡眠」と「座る」で支える理由

nishikawaとDGS、一見すると異色の組み合わせに思えるかもしれません。しかし、これは非常に理にかなったタッグなんです。

nishikawaといえば、創業460年という長い歴史を持ち、日本の睡眠文化を支え続けてきた老舗中の老舗。その長年の知見と技術を活かし、多忙を極める神谷さんと小野さんを「睡眠」と「座る」の両面から全力でサポートしていくとのこと。

この取り組みは、DGSを通じて、これまで寝具や姿勢にあまり意識が向かなかった若い世代やアニメ・声優ファンの皆さんに、質の良い睡眠や正しい姿勢の重要性を伝える貴重な機会にもなります。私たちの毎日を支える「睡眠」と「座る」の質を見直すきっかけになりそうですね。

神谷浩史＆小野大輔が絶賛！「Keeps クッション」の”異次元の座り心地”

今回のコラボレーションの目玉の一つが、nishikawaの大ヒット商品である骨盤サポートクッション「Keeps クッション」が、DGSの番組公式クッションに認定されたこと！ なんと、実際の収録スタジオにも導入され、お二人のパフォーマンスを身体面から支えているそうです。

お二人のコメントからは、その快適さがひしひしと伝わってきます。

＜神谷浩史さんコメント＞

「椅子の座り心地が異次元の気持ちよさです！お尻の枕『Keeps』のおかげで、20周年乗り切れそうです。nishikawaさんありがとうございます！」

＜小野大輔さんコメント＞

「ラジオ収録中に座ると自然に背筋が伸びて、声も出やすくなった気がします。おかげでいつもより良い声で、ものすごく面白いことが言えました。言えたような。そんな気がします。」

「異次元の気持ちよさ」「自然に背筋が伸びる」といった言葉からは、単なるクッションではない特別な感覚が想像できますよね。長時間座って作業する方や、姿勢が気になる方にとっては、まさに救世主のような存在ではないでしょうか？

まるで「お尻のまくら」？Keeps クッションの秘密

「Keeps クッション」の最大の特徴は、nishikawaが長年培った「眠る」の知見を活かして「座る」を徹底的に追求している点です。まくらの開発で培った「三点支持理論」という独自の圧力バランス理論を応用し、骨盤ポジションを安定させる独自の立体構造を実現しています。

専門用語で少し難しく感じるかもしれませんが、簡単に言うと「頭を支えるまくらと同じくらい、お尻も大事！」ということ。人間工学に基づいたこの構造が、いつもの椅子に置くだけで、まるでオーダーメイドの座り心地を提供し、自然と理想的な姿勢をキープしてくれるんです。

リモートワークで長時間椅子に座ることが増えた今、身体の負担を感じている方も多いはず。私も「猫背になりがちだな」「腰が疲れるな」と感じることがあるので、この「お尻のまくら」はまさに理想のアイテムだと感じました。

Keeps クッションの商品概要とコストパフォーマンス

項目 詳細 商品名 Keeps クッション 価格 希望小売価格 11,000円（税込） カラー イエロー、グレー、ブラック サイズ 幅44×長さ41×高さ18㎝

正直なところ、クッションとしては少し高価に感じるかもしれません。しかし、毎日何時間も座ることを考えれば、身体への投資としては決して高くはないでしょう。姿勢の改善や疲労軽減効果を考えれば、むしろコストパフォーマンスは高いと言えるのではないでしょうか。神谷さんと小野さんの絶賛コメントを読んだら、私も試してみたくなりました！

あなたの毎日を快適に！Keepsシリーズの多彩なラインナップ

Keepsシリーズは「お尻のまくら」だけでなく、他にも様々なラインナップを展開しています。

腰のまくらとして、腰をしっかりサポート。リラックス時の姿勢の崩れを防ぎます。お子さん用の「お尻のまくら」も！集中力アップにも繋がりそうです。

これは、座るあらゆるシーンで身体を労る、nishikawaならではのこだわりが詰まったシリーズと言えますね。家族みんなで正しい姿勢を意識できるのは嬉しいポイントです。

DGSリスナー必見！豪華コラボ企画で20周年を祝う

今回のスポンサードを記念して、リスナーにとっても嬉しいコラボレーション企画が展開されます。

新コーナー「おやすみDGS」が月1回放送開始！

番組エンディング後に「リスナーと一緒に寝る」をコンセプトとしたミニコーナーが登場！ 神谷さんと小野さんの声で良質な睡眠へ誘ってくれるなんて、ファンにはたまらない夢のような時間になりそうですね。これを聴けば、きっと最高の朝を迎えられるはず！

サイン入りグッズのプレゼントキャンペーン！

パーソナリティのお二人のサイン入りnishikawa製品が当たる、豪華なプレゼントキャンペーンも実施されます。これは、何としても手に入れたい！と気合が入る方も多いのではないでしょうか。番組を聴いて、ぜひ応募してみてくださいね。

DGSの20周年イヤーは、nishikawaとのコラボレーションでさらに盛り上がること間違いなし！

「Keeps クッション」で快適な毎日を手に入れるには？

あなたのデスクワークやリラックスタイムを格段に快適にしてくれるかもしれない「Keeps クッション」。気になる方は、ぜひKeepsシリーズのブランドサイトをご確認ください。

もし商品について直接質問したい場合は、nishikawaのお客様相談室までお問い合わせください。

まとめ：DGSとnishikawaが織りなす、夢中と快適の未来

神谷浩史さん、小野大輔さんの人気ラジオ番組DGSの20周年と、nishikawaのコラボレーションは、番組ファンはもちろん、私たちの「座る」と「眠る」を見つめ直す素晴らしいきっかけを与えてくれます。

私もこれを機に、日々の姿勢や睡眠の質について改めて考えることができました。快適な「Keeps クッション」を導入したり、「おやすみDGS」で質の良い睡眠を意識したりすることで、毎日がもっと充実するかもしれません。

DGSの20周年イヤーが、nishikawaのサポートでますます輝きを増すことを期待しています！ あなたもこの機会に、「お尻のまくら」Keeps クッションで、夢中になれる時間と快適な毎日を手に入れてみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。