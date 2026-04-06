コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングは、東洋製罐グループホールディングスのグループ会社である日本クロージャーと太陽光発電所を活用したオフサイトフィジカルPPAを締結した。同契約に基づき、日本クロージャーが所有する小牧工場に対し、2026年4月1日から再生可能エネルギー電力の供給を開始した。

日本クロージャー小牧工場

小牧工場で年間約10,260トンのCO2削減へ

同契約では、コスモエネルギーグループのコスモエネルギーソリューションズが中部電力管内の太陽光発電設備から電力を調達し、日本クロージャー小牧工場の年間使用電力量の約12%を追加性を有する再エネ電力として供給する。

残る約88%は、コスモ石油マーケティングの再エネ電力プラン「コスモでんきビジネスグリーン」を活用することにより、合計で年間約10,260トンのCO2排出削減が見込まれる。

コスモでんきビジネスの「オフサイトPPAプラン」は、一般的に長期契約が主流となるオフサイトフィジカルPPAスキームと異なり、設備更新計画や事業運営に合わせて契約期間を柔軟に設計できる点が特長だ。これにより、導入ハードルを抑えながら、再エネ電力導入を推進したいお客さまのニーズに応じた最適な契約形態を実現する。

日本クロージャーは脱炭素社会の実現に向け、中長期環境目標「Eco Action Plan 2030」のもと、グループ全体の事業活動における温室効果ガス排出量を2030年度までに50%削減(2019年度比)し、2050年までにカーボンニュートラルを実現することを目標としている。

今回の再エネ電力の導入は、その目標達成に向けた主要な取り組みのひとつ。太陽光発電を活用したオフサイトフィジカルPPAによる供給は、日本クロージャーとコスモ石油マーケティングにとって初の取り組みとなる。

両社は今後も、追加性を重視した再エネ電力の導入拡大を通じて、環境負荷軽減と脱炭素社会の実現に貢献していく。