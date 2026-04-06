地方から上京して初めて気づく、“東京の当たり前”。人の多さ、電車の複雑さ、家賃の高さ……住んでみて初めて実感するカルチャーショックは少なくありません。編集部では、「想像以上に違った衝撃の“東京ルール”」についてアンケート調査しました。

東京の「当たり前」ランキング

地方から首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)に移り住んだ経験がある223人に、「上京して最初に驚いた“東京の当たり前”」を聞いたところ、1位「人の多さ」、2位「満員電車のすごさ」、3位「電車の本数」、4位「家賃の高さ」、5位「駅構内の複雑さ」という結果に。特に、駅や電車まわりのカルチャーショックが目立ち、「乗り換えの選択肢が多すぎて逆に迷う」「電車の本数の多さが衝撃的」といった声も寄せられました。

そんな“東京ならではの当たり前”を、驚きの声とともに振り返ってみましょう。

「人、多すぎ…!」人口密度と通勤ラッシュ

東京といえばまずこれ。通勤電車の車内はもちろんのこと、ホームや駅ナカ、路地裏、スクランブル交差点など、どこに行っても人・人・人……。

「とにかく人の多さ、慣れるまで人混みが苦痛だった」(男性/45歳)

「駅の中に人があふれていて、電車に乗れるのかと不安になった。降りる人もすごくたくさんいて、かなり衝撃だった」(女性/40歳)

「満員電車で押し込まれる感覚が初めてで怖かった」(女性/41歳)

「渋谷や新宿に行ったとき、その人の多さに驚いた。平日の昼間なのにこんなに多くの人がなにをしているんだろうって」(男性/47歳)

初めての満員電車は、恐怖すら感じるレベル。人の多さに圧倒され、慣れるまで“酔った”という声もちらほら。また、地方で混雑するのは“休日の商業施設”くらいであるのに対し、東京は朝の通勤ラッシュはもちろん、昼・夜・深夜、そして平日でも人だらけ。「毎日がお祭りみたい」という声もあり、東京の“人口密度”は地方出身者にとって衝撃のカルチャーショックだったようです。

「迷宮かよ!」電車・路線・駅の複雑さ

東京の交通網は、地方出身者にとってはまさにダンジョン。路線の数、乗り換えの選択肢、駅構内の広さと複雑さに「迷った」「出られない」といった悲鳴が……。

「電車の路線が複雑すぎて迷った」(男性/45歳)

「東京駅の路線の数と広すぎて迷路みたいだった」(女性/49歳)

「銀座駅の地下で迷って、地上に出たら日比谷駅にいてビックリした」(男性/49歳)

特に東京駅や新宿駅などの巨大ターミナルで苦戦する人が続出。「出口が多すぎて、どこから出ればいいのか分からない」「駅から出るのに20分かかった」など、地方ではありえない“駅の難易度”に戸惑う声が多数。本数も路線も多くてとっても便利な交通網ですが、“電車を降りてから目的地に着くまでに一苦労”というのが、東京の“あるある”のようです。

「現実つらい…」物価・家賃の高さ

東京で暮らすうえで避けて通れない“お金の壁”。「こんなに払ってこの広さ!?」「すべてが高級品⁉」と、家賃も物価も地方とはまるで別世界……。

「家賃や物価が全然違った」(女性/38歳)

「賃貸の高さが地方の3倍で驚いた」(男性/41歳)

「古くても狭くても家賃が高いのにはびっくりしました」(女性/43歳)

特に家賃に関しては、「築年数が古くても高い」「トイレ風呂無しの物件も需要がある」など、地方とのギャップに驚く声が多数。さらに、物価の高さにも「あまりにも高すぎる!」と悲鳴が寄せられ、東京生活の“現実”を痛感した人が多いようです。

「ここは外国か!?」地元とは違いすぎる“人と街並み”

東京に来てまず驚くのが、“景色”そのものの違いかもしれません。高層ビルが立ち並ぶ街並み、行き交う人の雰囲気、聞こえてくる言葉まで、「同じ日本とは思えない」と感じる人も多いようです。

「ビルが高すぎて同じ国なのかと疑問を感じた」(男性/27歳)

「年配の人たちが元気できれい」(女性/47歳)

「みんな標準語を話していて“外国みたい”と思った」(男性/46歳)

「人が歩くのが早すぎるし、人ごみの中を平然とよけていく光景に驚愕した」(男性/38歳)

やはり、都心のビル群に圧倒される人が多く、目的のビルがどれなのか見分けがつかなかったり、上を向いたままキョロキョロしたり。さらに、標準語のイントネーションや洗練されたファッション、人々の“歩く速さ”も相まって、東京はまさに“異国感”すら覚える場所のよう。「ここ、ほんとに日本…?」という戸惑いが、多くの声から伝わってきました。

番外編

ランキング外にも、地方出身者が思わず「え、これ普通なの!?」と驚いたエピソードをピックアップ。

「夏に暑くて息苦しかったことです」(男性/42歳)

「駐車場代が高くて車を持つのを諦めた」(男性/44歳)

「ゴキブリの多さにびっくり」(女性/49歳)

「隣近所に誰が住んでいるのかわからない」(女性/39歳)

東京の夏はサウナのように蒸し暑く、北国から上京した人にとっては息苦しさまで感じるほど。また、車を持つには駐車場代という高いハードル、都会ならではのゴキブリ遭遇率の高さ、近所付き合いの希薄さなど、上京して初めて知る“東京のリアル”は、まさに十人十色です。

まとめ

東京の“当たり前”は、地方出身者にとっては非日常の連続。人の多さ、駅の複雑さ、家賃の高さ……最初は驚きの連続でも、それが次第に“日常”になっていくのもまた東京らしさなのかもしれませんね。

この春上京したばかりの人も、まさに今「何これ!?」「思ってたのと違う～!!」と驚き、焦り、戸惑っているかもしれません。でも、いつしか“自分の街”になる時がくるはず。焦らず、無理せず、東京との距離をゆっくり縮めていってほしいですね。

調査時期: 2026年3月17日

調査対象:マイナビニュース会員

調査数: 502人 (有効回答数：223件) 調査方法:インターネットログイン式アンケート