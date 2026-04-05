今日の運勢 4月6日（月）12星座占いランキング第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位…!?

【1位】射手座（いて座）
対人関係が良好な1日に。自分の良い面が相手に伝わりやすく、初対面でも緊張せず話すことができそう。何だかやる気もわいてきて、さらに頑張っていこうと思えるようです。
【2位】牡羊座（おひつじ座）
色々な物事に興味関心がでてきて、世界を拡げていきたい気分になりそう。新しい環境においても、挑戦していこうと思えるようです。海外の文化や料理を楽しむとさらに運気アップ！
【3位】獅子座（しし座）
楽しい気分で1日を過ごすことができるようです。新しい自分を見つけるために、ファッションやメイクなどを変えてみるのも良いでしょう。恋愛運も好調なので、気になる相手と親しくなれる予感。
【4位】水瓶座（みずがめ座）
色々な人とコミュニケーションをとるなど、とても賑やかな日のようです。明るい話題を話すようにすると会話も弾みそう。あなたのことを理解してくれたり味方になってくれたりする人が現れることでしょう。
【5位】双子座（ふたご座）
今後についてじっくり考えるようです。文やイラストを添えて客観視すると良いかも。自分の気持ちと向き合ってみると、何だかスッキリできそう。パートナーや恋人にも素直な想いを伝えられることでしょう。
【6位】天秤座（てんびん座）
暮らしに関する細かな用事を片付けたり部屋の掃除をしたり、１日中動き回る日になりそう。大変というよりも、片付くことで気持ちも入れ替えられるようです。雑貨屋に行くと便利グッズなど欲しかったものが手に入るかも。
【7位】魚座（うお座）
急ぎの仕事や用事が舞い込みそうですが、モチベーションを上げて頑張れるようです。優先して一生懸命行っていると、仲間から協力してもらえそう。コミュニケーションを大切にすると◎。
【8位】山羊座（やぎ座）
理解者がいると、それが自信に繋がってくるようです。見てくれている人はいるので、あまりネガティブなことは考えずに、自分自身を大切にできるようなことを行うと良いでしょう。
【9位】乙女座（おとめ座）
お金の使い方を見直してみましょう。欲しいものがあっても、じっくり考えてから決めるようにしましょう。何だかモヤモヤするならば、軽めの運動やサウナで汗を流すようにするとスッキリできそうです。
【10位】蠍座（さそり座）
テキパキと動くことができて、頭もしっかり働くようです。ただ、相手に対して自分と同じペースを求めると上手くいかないかも。やってほしいことがあれば、相手のモチベーションが上がるような言動を意識すると吉。
【11位】牡牛座（おうし座）
今日は、誰かと意見が食い違ったとしても、反論せず穏やかに接するといいかも。1人になったときに、深呼吸をしたり好きな香りで癒やされたりして気分転換をするようにしましょう。
【12位】蟹座（かに座）
体力が追いつかずミスをしてしまうかも。今日は無理をせずにできることを行うようにしましょう。自分を責めずに、家族や親友など周りにいる人に頼るようにしてみて。ラッキーカラーは白。
【今日の一言メッセージ】
貴方の深い愛情や思いやりのある言葉が源となり、SNSやサークル等趣味を通じた交流が盛り上がりそうです。仲間との安心感、絆を作ることができ、その関係性はかけがえのない財産となっていくでしょう。
■監修者プロフィール：Laila（ライラ）
東京・池袋占い館セレーネ所属。中学時代より予知夢を見るようになり、実践心理学（NLP）やアロマテラピーを習得。精神科での勤務経験も有する。自身の複雑な家庭環境や人間関係の悩みから得た知見を鑑定に活かし、現在は「電話占いMUGEN」にも出演するなど幅広く活動している。対面鑑定では井川今日子（いがわ・きょうこ）として出演。
Webサイト：https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/