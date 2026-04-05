明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第9節の9試合が5日に行われた。
テゲバジャーロ宮崎は前節の敗戦を引きずらずにレノファ山口FCを3－0で下し、WEST-Bで首位ターン。サガン鳥栖は大分トリニータに0－1で敗れて連勝が「3」で止まった。
WEST-A首位の徳島ヴォルティスはFC大阪と対戦し、開始9分にルーカス・バルセロスが挙げた先制点を守り抜いて2連勝。追いかける高知ユナイテッドSCは終盤に杉山伶央の2ゴールでカマタマーレ讃岐を破った。カターレ富山は奈良クラブとの打ち合いを5－2で制し、得失点差で高知を上回って2位に浮上した。愛媛FCはFC今治との“伊予決戦”を1－0で制している。
いわきFCは松本山雅との激闘を制し、EAST-Bの首位で折り返した。先制後に追いつかれると、後半アディショナルタイム5分に松本の逆転を許す。しかし、土壇場で試合を振り出しに戻すと、PK戦ではGK佐々木雅士の活躍で勝ち点「2」を獲得した。
今節の試合結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。◆■J2・J3百年構想リーグ第9節
【EAST-A】
ベガルタ仙台 2－2（PK戦：8－7） ザスパ群馬
栃木シティ 0－0（PK戦：4－2） SC相模原
横浜FC 1－2 ブラウブリッツ秋田
湘南ベルマーレ 1－1（PK戦：6－5） 栃木SC
ヴァンラーレ八戸 0－2 モンテディオ山形
【EAST-B】
北海道コンサドーレ札幌 0－2 福島ユナイテッドFC
RB大宮アルディージャ 3－0 FC岐阜
ジュビロ磐田 1－0 ヴァンフォーレ甲府
藤枝MYFC 0－2 AC長野パルセイロ
松本山雅FC 2－2（PK戦：4－5） いわきFC
【WEST-A】
アルビレックス新潟 0－0（PK戦：4－1） ツエーゲン金沢
FC今治 0－1 愛媛FC
カターレ富山 5－2 奈良クラブ
徳島ヴォルティス 1－0 FC大阪
高知ユナイテッドSC 2－0 カマタマーレ讃岐
【WEST-B】
FC琉球 0－1 ロアッソ熊本
ガイナーレ鳥取 （試合中止） レイラック滋賀FC
サガン鳥栖 0－1 大分トリニータ
テゲバジャーロ宮崎 3－0 レノファ山口FC
鹿児島ユナイテッドFC 1－1（PK戦：8－7） ギラヴァンツ北九州
※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位 仙台（23／＋8）
2位 秋田（22／＋7）
3位 湘南（21／＋11）
4位 相模原（12／＋1）
5位 横浜FC（11／0）
6位 山形（11／－1）
7位 栃木SC（10／－1）
8位 栃木C（9／－9）
9位 群馬（7／－12）
10位 八戸（6／－4）
【EAST-B】
1位 いわき（20／＋6）
2位 大宮（19／＋13）
3位 岐阜（18／＋5）
4位 甲府（17／＋5）
5位 松本（15／＋7）
6位 藤枝（15／0）
7位 札幌（10／－6）
8位 磐田（8／－6）
9位 福島（8／－10）
10位 長野（5／－14）
【WEST-A】
1位 徳島（21／＋17）
2位 富山（18／＋6）
3位 高知（18／＋5）
4位 新潟（16／＋1）
5位 金沢（12／－6）
6位 讃岐（12／－6）
7位 FC大阪（11／－1）
8位 愛媛（10／－2）
9位 今治（9／－4）
10位 奈良（8／－10）
【WEST-B】
1位 宮崎（24／＋11）
2位 鹿児島（20／＋5）
3位 大分（14／＋1）
4位 熊本（13／＋3）
5位 鳥栖（12／0）
6位 山口（12／－1）
7位 鳥取（11／－3）
8位 滋賀（10／－3）
9位 琉球（9／－5）
10位 北九州（7／－8）
▼4月8日（水）
【EAST-A】
栃木SC vs 八戸
▼4月11日（土）
【EAST-B】
甲府 vs 札幌
岐阜 vs 藤枝
【WEST-A】
FC大阪 vs 富山
【WEST-B】
大分 vs 山口
▼4月12日（日）
【EAST-A】
秋田 vs 湘南
山形 vs 横浜FC
栃木C vs 八戸
栃木SC vs 群馬
相模原 vs 仙台
【EAST-B】
長野 vs 磐田
福島 vs いわき
松本 vs 大宮
【WEST-A】
金沢 vs 今治
讃岐 vs 徳島
愛媛 vs 奈良
高知 vs 新潟
【WEST-B】
滋賀 vs 琉球
北九州 vs 鳥栖
熊本 vs 宮崎
鹿児島 vs 鳥取