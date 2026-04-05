　明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第9節の9試合が5日に行われた。

　テゲバジャーロ宮崎は前節の敗戦を引きずらずにレノファ山口FCを3－0で下し、WEST-Bで首位ターン。サガン鳥栖は大分トリニータに0－1で敗れて連勝が「3」で止まった。

　WEST-A首位の徳島ヴォルティスはFC大阪と対戦し、開始9分にルーカス・バルセロスが挙げた先制点を守り抜いて2連勝。追いかける高知ユナイテッドSCは終盤に杉山伶央の2ゴールでカマタマーレ讃岐を破った。カターレ富山は奈良クラブとの打ち合いを5－2で制し、得失点差で高知を上回って2位に浮上した。愛媛FCはFC今治との“伊予決戦”を1－0で制している。

　いわきFCは松本山雅との激闘を制し、EAST-Bの首位で折り返した。先制後に追いつかれると、後半アディショナルタイム5分に松本の逆転を許す。しかし、土壇場で試合を振り出しに戻すと、PK戦ではGK佐々木雅士の活躍で勝ち点「2」を獲得した。

　今節の試合結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。

◆■J2・J3百年構想リーグ第9節

【EAST-A】
ベガルタ仙台　2－2（PK戦：8－7）　ザスパ群馬
栃木シティ　0－0（PK戦：4－2）　SC相模原
横浜FC　1－2　ブラウブリッツ秋田
湘南ベルマーレ　1－1（PK戦：6－5）　栃木SC
ヴァンラーレ八戸　0－2　モンテディオ山形

【EAST-B】
北海道コンサドーレ札幌　0－2　福島ユナイテッドFC
RB大宮アルディージャ　3－0　FC岐阜
ジュビロ磐田　1－0　ヴァンフォーレ甲府
藤枝MYFC　0－2　AC長野パルセイロ
松本山雅FC　2－2（PK戦：4－5）　いわきFC

【WEST-A】
アルビレックス新潟　0－0（PK戦：4－1）　ツエーゲン金沢
FC今治　0－1　愛媛FC
カターレ富山　5－2　奈良クラブ
徳島ヴォルティス　1－0　FC大阪
高知ユナイテッドSC　2－0　カマタマーレ讃岐

【WEST-B】
FC琉球　0－1　ロアッソ熊本
ガイナーレ鳥取　（試合中止）　レイラック滋賀FC
サガン鳥栖　0－1　大分トリニータ
テゲバジャーロ宮崎　3－0　レノファ山口FC
鹿児島ユナイテッドFC　1－1（PK戦：8－7）　ギラヴァンツ北九州

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位　仙台（23／＋8）
2位　秋田（22／＋7）
3位　湘南（21／＋11）
4位　相模原（12／＋1）
5位　横浜FC（11／0）
6位　山形（11／－1）
7位　栃木SC（10／－1）
8位　栃木C（9／－9）
9位　群馬（7／－12）
10位　八戸（6／－4）

【EAST-B】
1位　いわき（20／＋6）
2位　大宮（19／＋13）
3位　岐阜（18／＋5）
4位　甲府（17／＋5）
5位　松本（15／＋7）
6位　藤枝（15／0）
7位　札幌（10／－6）
8位　磐田（8／－6）
9位　福島（8／－10）
10位　長野（5／－14）

【WEST-A】
1位　徳島（21／＋17）
2位　富山（18／＋6）
3位　高知（18／＋5）
4位　新潟（16／＋1）
5位　金沢（12／－6）
6位　讃岐（12／－6）
7位　FC大阪（11／－1）
8位　愛媛（10／－2）
9位　今治（9／－4）
10位　奈良（8／－10）

【WEST-B】
1位　宮崎（24／＋11）
2位　鹿児島（20／＋5）
3位　大分（14／＋1）
4位　熊本（13／＋3）
5位　鳥栖（12／0）
6位　山口（12／－1）
7位　鳥取（11／－3）
8位　滋賀（10／－3）
9位　琉球（9／－5）
10位　北九州（7／－8）

◆■今後の対戦カード

▼4月8日（水）
【EAST-A】
栃木SC　vs　八戸

▼4月11日（土）
【EAST-B】
甲府　vs　札幌
岐阜　vs　藤枝

【WEST-A】
FC大阪　vs　富山

【WEST-B】
大分　vs　山口

▼4月12日（日）
【EAST-A】
秋田　vs　湘南
山形　vs　横浜FC
栃木C　vs　八戸
栃木SC　vs　群馬
相模原　vs　仙台

【EAST-B】
長野　vs　磐田
福島　vs　いわき
松本　vs　大宮

【WEST-A】
金沢　vs　今治
讃岐　vs　徳島
愛媛　vs　奈良
高知　vs　新潟　

【WEST-B】
滋賀　vs　琉球
北九州　vs　鳥栖
熊本　vs　宮崎
鹿児島　vs　鳥取