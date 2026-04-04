-
【楽 2-1 西】
-
試合終了
-
OUT
9番 源田 壮亮 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
楽2-1西
セカンド 小深田 大翔が悪送球 西武得点！ 楽 2-1 西 ランナー：1塁
-
OUT
楽2-0西
8番 Ａ・カナリオ セカンドヒット ランナー：1塁
-
OUT
7番 長谷川 信哉 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
6番 西川 愛也 空振り三振 2アウト
-
OUT
5番 渡部 聖弥 サードゴロ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 鈴木 翔天 に代わって 10番 田中 千晴
-
OUT
5番 村林 一輝 レフトフライ 3アウト
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト 空振り三振 2アウト
-
OUT
3番 黒川 史陽 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
2番 佐藤 直樹 ショートヒット ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：セカンド 代打 古賀 悠斗 に代わって 3番 滝澤 夏央
-
OUT
投手交代：ピッチャー 甲斐野 央 に代わって 10番 Ｅ・ラミレス
-
OUT
守備交代：キャッチャー 小島 大河 に代わって 2番 古賀 悠斗
-
OUT
4番 林 安可 ライトフライ 3アウト
-
OUT
3番 小島 大河 レフトフライ 2アウト
-
OUT
2番 古賀 悠斗 空振り三振 1アウト
-
OUT
代打：石井 一成 に代わって 2番 古賀 悠斗
-
OUT
守備交代：サード 黒川 史陽 に代わって 6番 鈴木 大地
-
OUT
守備交代：ファースト 代走 平良 竜哉 に代わって 3番 黒川 史陽
-
OUT
守備交代：センター 中島 大輔 に代わって 8番 辰己 涼介
-
OUT
守備交代：レフト Ｃ・マッカスカー に代わって 1番 中島 大輔
-
OUT
守備交代：キャッチャー 代打 辰己 涼介 に代わって 7番 太田 光
-
OUT
投手交代：ピッチャー 宋 家豪 に代わって 10番 鈴木 翔天
-
OUT
1番 中島 大輔 空振り三振 3アウト
-
OUT
楽2-0西
9番 小深田 大翔 ライトスリーベースヒット 楽天得点！ 楽 2-0 西 ランナー：3塁
-
OUT
8番 辰己 涼介 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
1塁ランナー平良 竜哉 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
代打：伊藤 光 に代わって 8番 辰己 涼介
-
OUT
7番 Ｃ・マッカスカー セカンドフライ 2アウト ランナー：1塁
-
OUT
代走：1塁ランナー 浅村 栄斗 に代わって 6番 平良 竜哉
-
OUT
6番 浅村 栄斗 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
5番 村林 一輝 ピッチャーゴロ 1アウト
-
OUT
守備交代：センター 長谷川 信哉 に代わって 6番 西川 愛也
-
OUT
守備交代：ファースト 代走 西川 愛也 に代わって 7番 長谷川 信哉
-
OUT
投手交代：ピッチャー 武内 夏暉 に代わって 10番 甲斐野 央
-
OUT
1番 桑原 将志 レフトフライ 3アウト
-
OUT
9番 源田 壮亮 見逃し三振 2アウト
-
OUT
8番 Ａ・カナリオ レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
7番 長谷川 信哉 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
代走：1塁ランナー 外崎 修汰 に代わって 6番 西川 愛也
-
OUT
6番 外崎 修汰 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 瀧中 瞭太 に代わって 10番 宋 家豪
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト サードゴロ 3アウト
-
OUT
3番 黒川 史陽 空振り三振 2アウト
-
OUT
2番 佐藤 直樹 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
5番 渡部 聖弥 ピッチャーゴロ 3アウト
-
OUT
4番 林 安可 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 小島 大河 センターフライ 2アウト
-
OUT
2番 石井 一成 ライトフライ 1アウト
-
OUT
1番 中島 大輔 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
9番 小深田 大翔 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
8番 伊藤 光 キャッチャーゴロ 1アウト
-
OUT
1番 桑原 将志 空振り三振 3アウト
-
OUT
9番 源田 壮亮 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
8番 Ａ・カナリオ ショートゴロ 2アウト
-
OUT
7番 長谷川 信哉 ライトフライ 1アウト
-
OUT
7番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 3アウト
-
OUT
6番 浅村 栄斗 センターフライ 2アウト
-
OUT
5番 村林 一輝 空振り三振 1アウト
-
OUT
6番 外崎 修汰 センターフライ 3アウト
-
OUT
5番 渡部 聖弥 見逃し三振 2アウト
-
OUT
4番 林 安可 レフトフライ 1アウト
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト サードゴロ 3アウト
-
OUT
3番 黒川 史陽 見逃し三振 2アウト
-
OUT
2番 佐藤 直樹 空振り三振 1アウト
-
OUT
3番 小島 大河 センターフライ 3アウト
-
OUT
2番 石井 一成 空振り三振 2アウト
-
OUT
1番 桑原 将志 サードゴロ 1アウト
-
OUT
9番 源田 壮亮 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
1番 中島 大輔 空振り三振 3アウト
-
OUT
9番 小深田 大翔 センターフライ 2アウト
-
OUT
8番 伊藤 光 空振り三振 1アウト
-
OUT
8番 Ａ・カナリオ 見逃し三振 3アウト
-
OUT
7番 長谷川 信哉 ライトファウルフライ 2アウト
-
OUT
6番 外崎 修汰 見逃し三振 1アウト
-
OUT
7番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 3アウト
-
OUT
6番 浅村 栄斗 空振り三振 2アウト
-
OUT
5番 村林 一輝 空振り三振 1アウト
-
OUT
5番 渡部 聖弥 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
4番 林 安可 フォアボール ランナー：1、3塁
-
OUT
3番 小島 大河 センターフライ 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
2番 石井 一成 レフトフライ 1アウト
-
OUT
ショート 村林 一輝が悪送球 ランナー：2塁
-
OUT
1番 桑原 将志 ショートエラー ランナー：2塁
-
OUT
4番 Ｌ・ボイト レフトフライ 3アウト
-
OUT
3番 黒川 史陽 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 佐藤 直樹 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 中島 大輔 サードゴロ 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.