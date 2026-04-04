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【Ｄ 4-8 巨】
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試合終了
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OUT
5番 神里 和毅 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：堀岡 隼人 に代わって 5番 神里 和毅
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OUT
4番 佐野 恵太 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
3番 京田 陽太 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 度会 隆輝 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
守備交代：サード Ｂ・ダルベック に代わって 2番 門脇 誠
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OUT
投手交代：ピッチャー 大勢 に代わって 4番 船迫 大雅
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OUT
8番 増田 陸 サードゴロ 3アウト
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OUT
7番 佐々木 俊輔 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
6番 岸田 行倫 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
5番 中山 礼都 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 蝦名 達夫 に代わって 5番 堀岡 隼人
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OUT
守備交代：キャッチャー 松尾 汐恩 に代わって 9番 戸柱 恭孝
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OUT
1番 牧 秀悟 サードゴロ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 北浦 竜次 に代わって 2番 大勢
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OUT
9番 蝦名 達夫 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
代打：中川 颯 に代わって 9番 蝦名 達夫
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OUT
8番 林 琢真 ショートフライ 2アウト
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OUT
7番 梶原 昂希 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 Ｃ・ヒュンメル 見逃し三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 宇都宮 葵星 に代わって 2番 北浦 竜次
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OUT
3番 泉口 友汰 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 宇都宮 葵星 サードヒット ランナー：1、2塁
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OUT
代打：田中 瑛斗 に代わって 2番 宇都宮 葵星
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OUT
1番 浦田 俊輔 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1塁ランナー松本 剛 盗塁失敗 2アウト
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OUT
9番 松本 剛 サードゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
8番 増田 陸 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｈ・マルセリーノ に代わって 9番 中川 颯
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OUT
守備交代：サード 代走 京田 陽太 に代わって 3番 京田 陽太
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OUT
5番 松尾 汐恩 ショートゴロ 3アウト
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OUT
4番 佐野 恵太 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
代走：1塁ランナー 筒香 嘉智 に代わって 3番 京田 陽太
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OUT
3番 筒香 嘉智 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 度会 隆輝 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 牧 秀悟 センターフライ 1アウト
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OUT
守備交代：センター 佐々木 俊輔 に代わって 9番 松本 剛
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OUT
守備交代：レフト Ｔ・キャベッジ に代わって 7番 佐々木 俊輔
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 坂本 勇人 に代わって 2番 田中 瑛斗
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OUT
7番 佐々木 俊輔 空振り三振 3アウト
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OUT
Ｈ・マルセリーノ がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
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OUT
Ｄ4-8巨
6番 岸田 行倫 センターヒット 巨人得点！ Ｄ 4-8 巨 ランナー：1、3塁
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OUT
5番 中山 礼都 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
3番 泉口 友汰 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
Ｄ4-7巨
2番 Ｔ・キャベッジ ライトホームラン 巨人得点！ Ｄ 4-7 巨
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OUT
1番 浦田 俊輔 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
9番 坂本 勇人 ショートゴロ 1アウト
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OUT
代打：赤星 優志 に代わって 9番 坂本 勇人
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｄ・ビシエド に代わって 9番 Ｈ・マルセリーノ
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OUT
9番 Ｄ・ビシエド 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：吉野 光樹 に代わって 9番 Ｄ・ビシエド
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OUT
8番 林 琢真 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 梶原 昂希 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 Ｃ・ヒュンメル サードゴロ 1アウト
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OUT
8番 増田 陸 ショートゴロ 3アウト
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OUT
7番 佐々木 俊輔 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
Ｄ4-5巨
6番 岸田 行倫 ライト犠牲フライ 巨人得点！ Ｄ 4-5 巨 2アウト
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OUT
5番 中山 礼都 セカンドゴロ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 入江 大生 に代わって 9番 吉野 光樹
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OUT
5番 松尾 汐恩 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
4番 佐野 恵太 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 筒香 嘉智 レフトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 大城 卓三 に代わって 9番 赤星 優志
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OUT
3番 泉口 友汰 サードフライ 3アウト
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OUT
1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
2番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 2アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 浦田 俊輔 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 大城 卓三 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
代打：田和 廉 に代わって 9番 大城 卓三
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OUT
Ｄ4-4巨
8番 増田 陸 レフトホームラン 巨人得点！ Ｄ 4-4 巨
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OUT
7番 佐々木 俊輔 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 度会 隆輝 ショートゴロ 3アウト
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OUT
Ｄ4-2巨
1番 牧 秀悟 ライト犠牲フライ ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 4-2 巨 2アウト ランナー：3塁
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｓ・ハワード に代わって 9番 田和 廉
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OUT
9番 入江 大生 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
8番 林 琢真 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
7番 梶原 昂希 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
6番 岸田 行倫 レフトフライ 3アウト
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OUT
5番 中山 礼都 ショートフライ 2アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック フォアボール ランナー：1塁
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OUT
Ｄ3-2巨
3番 泉口 友汰 ライトホームラン 巨人得点！ Ｄ 3-2 巨
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OUT
2番 Ｔ・キャベッジ センターフライ 1アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
6番 Ｃ・ヒュンメル 見逃し三振 3アウト
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OUT
5番 松尾 汐恩 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 佐野 恵太 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 Ｓ・ハワード 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 増田 陸 ショートゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
7番 佐々木 俊輔 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 岸田 行倫 ショートゴロ 1アウト
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OUT
3番 筒香 嘉智 見逃し三振 3アウト
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OUT
2番 度会 隆輝 ライトフライ 2アウト
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OUT
1番 牧 秀悟 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 中山 礼都 ライトフライ 3アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 泉口 友汰 レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 Ｔ・キャベッジ ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 浦田 俊輔 ショートゴロ 1アウト
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OUT
9番 入江 大生 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
8番 林 琢真 敬遠 ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 梶原 昂希 見逃し三振 2アウト
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OUT
Ｄ3-0巨
6番 Ｃ・ヒュンメル ライトツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 3-0 巨 ランナー：2、3塁
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OUT
5番 松尾 汐恩 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
Ｄ1-0巨
4番 佐野 恵太 ライトツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-0 巨 ランナー：2、3塁
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OUT
3番 筒香 嘉智 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 度会 隆輝 空振り三振 1アウト
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OUT
1番 牧 秀悟 レフトヒット ランナー：1塁
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