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【楽 6-3 西】
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試合終了
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OUT
9番 石井 一成 見逃し三振 3アウト
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OUT
代打：西川 愛也 に代わって 9番 石井 一成
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OUT
8番 滝澤 夏央 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
7番 Ａ・カナリオ セカンドフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 西垣 雅矢 に代わって 10番 藤平 尚真
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OUT
9番 小深田 大翔 ライトフライ 3アウト
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OUT
8番 太田 光 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
7番 村林 一輝 ライトフライ 1アウト
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OUT
6番 外崎 修汰 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
4番 林 安可 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 荘司 康誠 に代わって 10番 西垣 雅矢
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OUT
6番 小郷 裕哉 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 黒川 史陽 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 鈴木 大地 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 辰己 涼介 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 浜屋 将太 に代わって 10番 中村 祐太
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OUT
3番 小島 大河 レフトファウルフライ 3アウト
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OUT
2番 山村 崇嘉 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 桑原 将志 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 西川 愛也 サードフライ 1アウト
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OUT
2番 YG安田 レフトフライ 3アウト
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OUT
1番 中島 大輔 ピッチャーダブルプレイ 2アウト
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OUT
9番 小深田 大翔 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 渡邉 勇太朗 に代わって 10番 浜屋 将太
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OUT
8番 滝澤 夏央 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
7番 Ａ・カナリオ ショートフライ 2アウト
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OUT
6番 外崎 修汰 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：サード 黒川 史陽 に代わって 4番 鈴木 大地
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OUT
守備交代：ファースト 代走 平良 竜哉 に代わって 5番 黒川 史陽
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OUT
8番 太田 光 ライトフライ 3アウト
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OUT
楽6-3西
7番 村林 一輝 レフトヒット 楽天得点！ 楽 6-3 西 ランナー：1、3塁
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OUT
6番 小郷 裕哉 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
ピッチャー 渡邉 勇太朗がファンブル ランナー：1、2塁
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OUT
5番 黒川 史陽 ピッチャーエラー ランナー：1、2塁
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OUT
代走：1塁ランナー Ｌ・ボイト に代わって 4番 平良 竜哉
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OUT
4番 Ｌ・ボイト フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 渡部 聖弥 サードファウルフライ 3アウト
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OUT
4番 林 安可 サードゴロ 2アウト
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OUT
3番 小島 大河 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
3番 辰己 涼介 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
2番 YG安田 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
1番 中島 大輔 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
9番 小深田 大翔 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 山村 崇嘉 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 桑原 将志 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
9番 西川 愛也 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 滝澤 夏央 サード送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
楽5-3西
7番 Ａ・カナリオ センターヒット 西武得点！ 楽 5-3 西 ランナー：1、2塁
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OUT
楽5-1西
6番 外崎 修汰 センターヒット 西武得点！ 楽 5-1 西 ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 渡部 聖弥 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 林 安可 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
3番 小島 大河 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 太田 光 ライトフライ 3アウト
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OUT
7番 村林 一輝 ショートダブルプレイ 2アウト
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OUT
6番 小郷 裕哉 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
楽5-0西
5番 黒川 史陽 ライトホームラン 楽天得点！ 楽 5-0 西
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OUT
4番 Ｌ・ボイト ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
楽2-0西
3番 辰己 涼介 レフトヒット 楽天得点！ 楽 2-0 西 ランナー：1塁
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OUT
楽1-0西
2番 YG安田 ファーストスリーベースヒット 楽天得点！ 楽 1-0 西 ランナー：3塁
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OUT
1番 中島 大輔 ライトスリーベースヒット ランナー：3塁
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OUT
2番 山村 崇嘉 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 桑原 将志 センターフライ 2アウト
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OUT
9番 西川 愛也 センターフライ 1アウト
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OUT
9番 小深田 大翔 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
8番 太田 光 ショートゴロ 2アウト
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OUT
7番 村林 一輝 空振り三振 1アウト
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OUT
8番 滝澤 夏央 サードゴロ 3アウト
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OUT
7番 Ａ・カナリオ 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 外崎 修汰 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
5番 渡部 聖弥 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 小郷 裕哉 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 黒川 史陽 レフトフライ 2アウト
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OUT
4番 Ｌ・ボイト ショートゴロ 1アウト
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OUT
4番 林 安可 空振り三振 3アウト
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OUT
レフト 中島 大輔が悪送球 ランナー：3塁
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OUT
3番 小島 大河 レフトツーベースヒット ランナー：3塁
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OUT
2番 山村 崇嘉 ファーストライナー 2アウト
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OUT
1番 桑原 将志 ショートファウルフライ 1アウト
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OUT
3番 辰己 涼介 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 YG安田 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 見逃し三振 1アウト
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