2026.04.03 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
阪神 1 0 0 0 0 1 2 0 0 4 11 0
広島 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 0
  • 【阪 4-2 広】
  • 試合終了
  • OUT

    5番 Ｓ・ファビアン ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 佐々木 泰 ショートライナー 2アウト

  • OUT

    3番 小園 海斗 センターフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 桐敷 拓馬 に代わって 9番 岩崎 優

  • OUT

    5番 大山 悠輔 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1塁ランナー森下 翔太 盗塁成功 ランナー：2、3塁

  • OUT

    3番 森下 翔太 レフトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    1塁ランナー近本 光司 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 空振り三振 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 近本 光司 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 渡邉 悠斗 に代わって 9番 赤木 晴哉

  • OUT

    2番 中村 奨成 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 大盛 穂 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 渡邉 悠斗 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    代打：辻 大雅 に代わって 9番 渡邉 悠斗

  • OUT

    阪4-2広

    8番 Ｅ・モンテロ 左中間ホームラン 広島得点！ 阪 4-2 広

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 中川 勇斗 に代わって 9番 桐敷 拓馬

  • OUT

    9番 中川 勇斗 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：村上 頌樹 に代わって 9番 中川 勇斗

  • OUT

    8番 福島 圭音 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    7番 坂本 誠志郎 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 木浪 聖也 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 齊藤 汰直 に代わって 9番 辻 大雅

  • OUT

    7番 坂倉 将吾 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 菊池 涼介 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 Ｓ・ファビアン ライトファウルフライ 1アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 サードダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    阪4-1広

    3番 森下 翔太 センターヒット 阪神得点！ 阪 4-1 広 ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 ショートヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    1番 近本 光司 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 村上 頌樹 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 秋山 翔吾 に代わって 9番 齊藤 汰直

  • OUT

    4番 佐々木 泰 空振り三振 3アウト

  • OUT

    阪2-1広

    3番 小園 海斗 レフトヒット 広島得点！ 阪 2-1 広 ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 中村 奨成 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 大盛 穂 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 秋山 翔吾 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    代打：床田 寛樹 に代わって 9番 秋山 翔吾

  • OUT

    8番 Ｅ・モンテロ ライトフライ 1アウト

  • OUT

    8番 福島 圭音 空振り三振 3アウト

  • OUT

    阪2-0広

    7番 坂本 誠志郎 センター犠牲フライ 阪神得点！ 阪 2-0 広 2アウト ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 木浪 聖也 レフトヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    5番 大山 悠輔 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 森下 翔太 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    7番 坂倉 将吾 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    6番 菊池 涼介 センターフライ 2アウト

  • OUT

    5番 Ｓ・ファビアン 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 村上 頌樹 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 福島 圭音 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    7番 坂本 誠志郎 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 佐々木 泰 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 小園 海斗 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    2番 中村 奨成 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 木浪 聖也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 セカンドライナー 2アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 センターフライ 1アウト

  • OUT

    1番 大盛 穂 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 床田 寛樹 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 Ｅ・モンテロ ファーストファウルフライ 1アウト

  • OUT

    7番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    3番 森下 翔太 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 村上 頌樹 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    6番 菊池 涼介 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 Ｓ・ファビアン ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 佐々木 泰 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 福島 圭音 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 坂本 誠志郎 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 木浪 聖也 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 小園 海斗 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 中村 奨成 ライトヒット 2アウト

  • OUT

    1番 大盛 穂 ショートライナー 1アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    阪1-0広

    3番 森下 翔太 センターヒット 阪神得点！ 阪 1-0 広 ランナー：1塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 近本 光司 レフトヒット ランナー：1塁

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