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【阪 4-2 広】
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試合終了
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OUT
5番 Ｓ・ファビアン ショートゴロ 3アウト
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OUT
4番 佐々木 泰 ショートライナー 2アウト
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OUT
3番 小園 海斗 センターフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 桐敷 拓馬 に代わって 9番 岩崎 優
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OUT
5番 大山 悠輔 ライトフライ 3アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 センターフライ 2アウト
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OUT
1塁ランナー森下 翔太 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
3番 森下 翔太 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
1塁ランナー近本 光司 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
2番 中野 拓夢 空振り三振 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 近本 光司 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 渡邉 悠斗 に代わって 9番 赤木 晴哉
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OUT
2番 中村 奨成 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 大盛 穂 サードゴロ 2アウト
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OUT
9番 渡邉 悠斗 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
代打：辻 大雅 に代わって 9番 渡邉 悠斗
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OUT
阪4-2広
8番 Ｅ・モンテロ 左中間ホームラン 広島得点！ 阪 4-2 広
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 中川 勇斗 に代わって 9番 桐敷 拓馬
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OUT
9番 中川 勇斗 ショートゴロ 3アウト
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OUT
代打：村上 頌樹 に代わって 9番 中川 勇斗
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OUT
8番 福島 圭音 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
7番 坂本 誠志郎 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 木浪 聖也 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 齊藤 汰直 に代わって 9番 辻 大雅
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OUT
7番 坂倉 将吾 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 菊池 涼介 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 Ｓ・ファビアン ライトファウルフライ 1アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 サードダブルプレイ 3アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 レフトフライ 1アウト
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OUT
阪4-1広
3番 森下 翔太 センターヒット 阪神得点！ 阪 4-1 広 ランナー：1、2塁
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OUT
2番 中野 拓夢 ショートヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
1番 近本 光司 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 村上 頌樹 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 秋山 翔吾 に代わって 9番 齊藤 汰直
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OUT
4番 佐々木 泰 空振り三振 3アウト
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OUT
阪2-1広
3番 小園 海斗 レフトヒット 広島得点！ 阪 2-1 広 ランナー：1、2塁
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OUT
2番 中村 奨成 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 大盛 穂 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 秋山 翔吾 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：床田 寛樹 に代わって 9番 秋山 翔吾
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OUT
8番 Ｅ・モンテロ ライトフライ 1アウト
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OUT
8番 福島 圭音 空振り三振 3アウト
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OUT
阪2-0広
7番 坂本 誠志郎 センター犠牲フライ 阪神得点！ 阪 2-0 広 2アウト ランナー：1、2塁
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OUT
6番 木浪 聖也 レフトヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 大山 悠輔 見逃し三振 1アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 森下 翔太 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
7番 坂倉 将吾 レフトフライ 3アウト
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OUT
6番 菊池 涼介 センターフライ 2アウト
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OUT
5番 Ｓ・ファビアン 見逃し三振 1アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
1番 近本 光司 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 村上 頌樹 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 福島 圭音 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
7番 坂本 誠志郎 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 佐々木 泰 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 小園 海斗 ショートゴロ 2アウト
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OUT
2番 中村 奨成 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
6番 木浪 聖也 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 セカンドライナー 2アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 センターフライ 1アウト
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OUT
1番 大盛 穂 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
9番 床田 寛樹 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 Ｅ・モンテロ ファーストファウルフライ 1アウト
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OUT
7番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 森下 翔太 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 近本 光司 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 村上 頌樹 見逃し三振 1アウト
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OUT
6番 菊池 涼介 ライトフライ 3アウト
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OUT
5番 Ｓ・ファビアン ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
4番 佐々木 泰 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
8番 福島 圭音 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
7番 坂本 誠志郎 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 木浪 聖也 レフトフライ 1アウト
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OUT
3番 小園 海斗 ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 中村 奨成 ライトヒット 2アウト
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OUT
1番 大盛 穂 ショートライナー 1アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 ライトフライ 2アウト
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OUT
阪1-0広
3番 森下 翔太 センターヒット 阪神得点！ 阪 1-0 広 ランナー：1塁
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OUT
2番 中野 拓夢 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 近本 光司 レフトヒット ランナー：1塁
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