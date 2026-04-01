FIFAワールドカップ2026で日本代表はグループFに入った中、欧州予選プレーオフBの勝者がスウェーデン代表に決定。ワールドカップの3戦目で日本代表と対戦することが決定した。

欧州予選でグループBに入ったスウェーデン。スイス代表、コソボ代表、スロベニア代表と同居した中、予選はまさかの未勝利。0勝2分け4敗と散々な結果に終わり、グループ最下位で終えていた。

しかし、欧州予選のレギュレーションにより、UEFAネーションズリーグ2024ー25の結果、奇跡の欧州予選プレーオフ行きが決定。プレーオフ準決勝では、ウクライナ代表相手にアウェイながらも3ゴールを奪う快勝で決勝進出。その決勝では、ホームで戦いながらもポーランド代表に2度追いつかれる苦しい展開に。それでも試合終盤にエースのFWヴィクトル・ギェケレシュがゴールを奪い3ー2で勝利。2大会ぶり12回目の出場を決め、第3戦で日本と激突する。

3戦目の対戦相手のスウェーデンの基礎情報、予選成績、3月の招集メンバーは以下の通り。

基礎情報

ワールドカップ出場歴：2大会ぶり12回目

過去最高成績：準優勝（1958）

FIFAランキング：41位（2026年1月発表）

vs日本成績：スウェーデンの2勝2分け1敗 12得点11失点

予選成績

第1節：vsスロベニア【2-2／△】

第2節：vsコソボ【2-0／×】

第3節：vsスイス【0-2／×】

第4節：vsコソボ【0-1／×】

第5節：vsスイス【4-1／×】

第6節：vsスロベニア【1-1／△】

欧州予選成績：0勝2分4敗 4得点12失点＝B組最下位で敗退も、UEFAネーションズリーグの成績でプレーオフ行き

プレーオフ準決勝：vsウクライナ【1-3／○】

プレーオフ決勝：vsポーランド【3-2／○】

【3月招集メンバー】

▼GK

クリストファー・ノルフェルト（AIKソルナ）

ノエル・トルンクビスト（コモ／イタリア）

メルケル・エルボリ（サンダーランド／イングランド）

▼DF

エリオット・ストラウド（ミャルビー）

ヘルマン・ヨハンソン（FCダラス／アメリカ）

グスタフ・ラガービエルケ（ブラガ／ポルトガル）

ダニエル・スヴェンソン（ドルトムント／ドイツ）

カール・スタルフェルト（セルタ／スペイン）

イサク・ヒエン（アタランタ／イタリア）

ガブリエル・グドムンドソン（リーズ／イングランド）

ヴィクトル・リンデロフ（アストン・ヴィラ／イングランド）

▼MF

タハ・アリ（マルメ）

ベスフォルト・ゼネリ（ユニオン・サン・ジロワーズ／ベルギー）

エリック・スミス（ザンクトパウリ／ドイツ）

マティアス・スヴァンベリ（ヴォルフスブルク／ドイツ）

ヒューゴ・ラーション（フランクフルト／ドイツ）

イェスパー・カールストローム（ウディネーゼ／イタリア）

ヴィリオット・スウェドベリ（セルタ／スペイン）

ルーニー・バルジ（バルセロナ／スペイン）

ヤシン・アヤリ（ブライトン／イングランド）

ルーカス・ベリヴァル（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

▼FW

ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル／イングランド）

アンソニー・エランガ（ニューカッスル／イングランド）

ベンジャミン・ニグレン（セルティック／スコットランド）

グスタフ・ニルソン（クラブ・ブルッヘ／ベルギー）

グスタフ・ラングレン（GAIS）

監督

グレアム・ポッター

【動画】エース・ギェケレシュが2大会ぶりW杯に導く土壇場ゴール！