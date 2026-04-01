日本代表は現地時間31日、キリンワールドチャレンジ2026でイングランド代表と対戦し、1－0で勝利した。試合後、日本代表の決勝ゴールをアシストしたMF中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）がフラッシュインタビューに登場した。

サッカーの聖地『ウェンブリー・スタジアム』で行われたイングランド代表とのゲームは、序盤からイングランド代表にボールを握られたものの、日本代表は敵陣でのハイプレス、そして自陣での守備を徹底し、イングランド代表に決定機らしいシーンを作らせない。

すると23分、カウンターの流れで左サイドを駆け上がった中村が、DFエズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）と対峙しながらボックス内へパスを送ると、最後はMF三笘薫（ブライトン／イングランド）が流し込み、日本代表が先制に成功。後半はイングランド代表の猛攻を受けるシーンも目立ったが、無失点で駆け抜けた日本代表が、イングランド代表との対戦4試合目にして、初白星を飾った。

試合後、中村は「本当に、歴史的な勝利だと思いますし、ワールドカップに向けて良い弾みになったかなと思います」と勝利の喜びを明かす。自らのアシストシーンを振り返り、三笘へのパスコースの確保については「半分は感覚のところもあります」と明かしつつも、「前回のスコットランド戦から、三笘選手とは良い形を作れていました。ゴール前でカットインした時に、三笘選手がフリーだったので、パスを出せて良かったです」と語った。

また、『ウェンブリー・スタジアム』まで駆けつけた日本代表のファン・サポーターの大声援を肌で感じ、「正直、鳥肌が立ちます」と中村。「ワールドカップも近いので、日本国民のみなさんと一緒に戦っていきたいです」と呼びかけると、イギリス遠征の2試合を次のような言葉で総括した。

「本当に大事な2試合でしたし、ヨーロッパの強豪国と対戦できたのは、間違いなくワールドカップに向けて良い経験になりました」

このあと、日本代表は5月31日、『国立競技場』で開催されるキリンチャレンジカップ2026において、アイスランド代表と対戦。その後、FIFAワールドカップ2026本大会に臨む。

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