日本代表は現地時間31日、キリンワールドチャレンジ2026でイングランド代表と対戦している。同試合の23分、日本代表MF三笘薫（ブライトン／イングランド）が先制ゴールを奪ったが、このゴールは、イングランド代表GKジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）にとって、“スリーライオンズ”のGKとして喫した536日ぶりの失点となった。

“ワールドカップイヤー”において初のインターナショナルマッチウィークとなる3月シリーズで、日本代表はスコットランド代表、イングランド代表との連戦を戦っている。現地時間28日のスコットランド代表戦を1－0で制したあと、“サッカーの聖地”こと『ウェンブリー・スタジアム』でイングランド代表とのゲームに臨んだ日本代表は、23分に先制ゴールを奪ってみせた。

日本代表陣内でMFコール・パーマー（チェルシー）がボールを持った際、プレスバックで三笘がボールを奪取。MF鎌田大地、FW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）と繋いで、前を向いてボールを引き取った三笘は中央を持ち運び、左サイドへ展開。駆け上がったMF中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）がボックス内へパスを送ると、最後は三笘が右足で冷静に仕留めた。

このゴールは、イングランド代表のゴールマウスを守るピックフォードにとって、“無失点記録”が途絶えたことを意味する。ピックフォードはイングランド代表のゲームでは、2024年10月10日に行われたUEFAネーションズリーグ2024－25・グループB2第3節のギリシャ代表戦（●1－2）のあと、10試合連続で無失点を維持。チームが失点を喫した試合はあったが、いずれの試合も出場はしていなかった。

トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表は、FIFAワールドカップ26欧州予選グループKの戦いで8戦全勝、22得点無失点という圧倒的な成績を残し、8大会連続17回目のFIFAワールドカップ出場を決めた。そんなチームが誇る守護神の無失点記録を破ったのは、日本代表の主軸として活躍する三笘だった。

なお、記事公開時点で試合は前半が終了。日本代表が1点をリードしてハーフタイムに入っている。

【ゴール動画】ピックフォードの無失点記録途絶える。破ったのは三笘