SixTONES、Mr.Children、嵐、緑黄色社会、NiziU…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（3月28日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。3月28日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（3月28日（土）付）を発表しました。

■10位：NiziU「Dear…」

初登場！ 4月1日（水）にリリースされるセカンドEP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』より、西野カナさんがリリースしたシングルのカバー曲がランクイン。

■9位：エルスウェア紀行「温度と一部」

先週と変わらず第9位。今年の2月にメジャーデビューした2人組バンド・エルスウェア紀行。3月4日に配信リリースされたメジャーファーストEP『ghost walk e.p.』のリード曲が、ラジオオンエアが好調で2週連続のランクイン。

■8位：GLIM SPANKY「春色ベイビーブルー」

初登場！ 3月25日にリリースされたニューアルバム『Éclore』の収録曲がランクイン。飯島直子主演のFODオリジナルドラマ「こないだおばさんって言われたよ」の主題歌です。

■7位：HIROMU (INI)「またどこかで」

初登場！ 3月17日に配信リリースされたINI・髙塚大夢（たかつか・ひろむ）のオリジナル楽曲がランクイン。

■6位：緑黄色社会「風に乗る」

先週の8位から2ランクアップ↑ 現在公開中の劇場アニメ「パリに咲くエトワール」の主題歌として書き下ろされた11枚目のシングルが、2週連続でランクイン。

■5位：GENERATIONS from EXILE TRIBE「本心」

ランキング圏外から再登場！ 3月28日（土）に東京ガーデンシアターで開催された「SCHOOL OF LOCK! 20th Anniversary MY GENERATION 2026 supported by マイナビ」で、同曲を初パフォーマンスしました。

■4位：嵐「Five」

先週2位から2ランクダウン↓ 3月4日（水）に配信リリースされた約5年4ヵ月ぶりの新曲が3週連続でランクイン。現在、嵐のラストライブツアーとなる「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」が開催中。次回は、4月1日（水）、2日（木）に東京ドームで開催されます。

■3位：櫻坂46「The growing up train」

先週1位から2ランクダウン↓ 3月11日にリリースされた14枚目のシングルが、3週連続でランクイン。4月8日（水）には、LIVE Blu-ray ＆ DVD「5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA」がリリースされます。

■2位：Mr.Children「Again」

ランキング圏外から再登場！ 29日に最終回を迎えたドラマ「リブート」（TBS系）の主題歌。3月25日にリリースされたニューアルバム『産声』に収録されています。

そして、今週の第1位は……？

■1位：SixTONES「一秒」

初登場！ 3月18日にリリースされたシングル「一秒 / Rebellion」に収録されている楽曲。3月21日の放送では、番組ゲストにSixTONES・森本慎太郎さんをお迎えして、同曲についてお話を伺いました。

――ほかにも、番組ではゲストパートに、シンガーソングライター・にしなさんが登場！ 3月18日にリリースされた約3年半ぶりのサードフルアルバム『日々散漫』についてお話を伺いました。

＜番組概要＞

番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN

放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット

放送日時：毎週土曜 13:00～13:53

パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/

番組公式X： @JA_CDJ