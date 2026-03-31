カツデンは3月27日、「住宅のプロと施主に聞く家の質と満足度」に関する意識調査の結果を発表した。調査は2月25日～27日、住宅設計者504名、および直近5年以内に注文住宅を建てた504名を対象にインターネットで行われた。

過去の提案における妥協点

はじめに、住宅設計者に「過去の住宅設計において、本来は別の仕様を提案したかったが、予算や施主の意向により妥協せざるを得なかった場所」について尋ねたところ、「ドア」(28.4%)、「床材」(26.4%)、「キッチン」(26.2%)、「階段」(25.6%)が上位に。施主への提案時に、「これ以上説明しても要望が通らない(理解を得られない)」と諦めを感じてしまう場面については、「見積り金額を提示したとき」が最多の33.1%。次いで「図面(プラン)を提示したとき」(26.0%)、「強度や安全性について説明したとき」(17.7%)と続いた。

また、これまでに、自身の美意識とは異なるものの、採用せざるを得なかった仕様・設備はあるかと尋ねたところ、8割以上の住宅設計者が「何度もある」(30.2%)あるいは「たまにある」(53.8%)と回答。理由としては、「施主の予算意識(コストパフォーマンス重視)」が最多の42.3%。次いで「自社またはメーカーの標準仕様だったため」(24.1%)、「メンテナンスや安全性への懸念(クレームリスク回避)」(22.9%)と続いた。

さらに、「他の住宅設計者の住宅を見て、『自分だったら、ここはコストダウンせず、もっと良いものを採用するな』と感じることが多い場所」について尋ねたところ、「床材」(31.4%)「ドア」(25.0%)、「キッチン」(25.0%)、「照明」(23.6%)が上位となった。

注文住宅を建てた施主の意識

次に、注文住宅を建てた施主の人を対象に、「新築時、ご自身の住まいに人を招いた際、あえて案内しなかった、または説明を省略した場所(自信がない場所・こだわらなかった場所)」について尋ねたところ、「特にない」を除いた上位は「階段」(21.0%)、「玄関」14.3%)、「リビング」(14.3%)、「ダイニング」(10.3%)という結果に。

また、もし、もう一度注文住宅を建てるとしたら、必ず仕様・設備を変更したいと思う場所を教えてもらったところ、「リビング」(33.7%)、「キッチン」(24.8%)、「ダイニング」(24.2%)が上位に。理由を聞くと、「実際に生活してみたら、使い勝手や生活動線が悪かったから」(35.5%)が最も多く、次いで「予算が厳しくなり、デザインやグレードを妥協してしまったから」(29.1%)、「他の家やSNSを見て、もっとおしゃれにできると気づいたから」(25.2%)と続いた。

次に、「住宅価格が同じであれば、どちらの家を選ぶか」と尋ねたところ、8割以上が「キッチン・風呂・トイレに強いこだわりがある家」(82.5%)と回答。多くの施主が、空間のアクセントとなる階段や手すりのデザインよりも、水回りの利便性や設備グレードを優先していることが明らかに。

一方、他の人の家を訪れた際に見るポイントは、「間取りの工夫や合理性」(54.2%)が最も多く、次いで「リビング」(47.0%)、「外観」(35.3%)が上位に。空間の繋がりや生活動線といった「間取り全体の工夫」や、家の第一印象を決める「リビング」に質の高さを感じる人が多いことがわかった。