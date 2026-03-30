今日の運勢占い 3月31日（火）12星座占いランキング第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの運勢は何位…!?

2026年3月31日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月31日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？抱えすぎていたものを少しずつ手放していける流れに入っています。これまで頑張ってきた分、ひとりで背負おうとしていたことに気づくタイミングのようです。すべてを完璧にこなそうとしなくても大丈夫です。軽くなる選択をしていくことで、自然と心も整っていきそうです。新しい流れが、あなたにそっと差し出されているような時です。大きな変化でなくても、日常の中にある小さなチャンスに気づくことで、現実が少しずつ豊かに整っていきます。焦らず丁寧に育てていく意識を持つことで、その可能性を形にできるように整っていきそうです。どこか物足りなさや中途半端さを感じるときも、それはまだ伸びしろが残っているサインのようです。ここまで積み重ねてきたことを振り返りながら、もう一歩だけ整えていくことで、流れは自然と完成へ近づいていきます。焦らず今の段階を受け入れることで、あなたにとって心地よい形へとまとまっていきそうです。停滞していた感覚から少しずつ抜け出し、自分のタイミングで動き出せる流れが近づいています。これまで見えていなかった本音や違和感にも気づきやすくなり、無理に合わせていたものを手放すきっかけが訪れそうです。新しい方向へ進んでいける流れがやって来るでしょう。身動きが取れないように感じていた状態から、少しずつ解き放たれていく流れが訪れています。これまで自分を縛っていた思い込みや不安に気づくことで、選べる道が自然と広がっていきそうです。無理に一気に変えようとせず、小さな一歩を重ねていくことで、心は軽やかさを取り戻していくでしょう。思うように流れが進まないと感じるときも、それは今のタイミングを整えるための大切な時間のようです。無理に動かそうとせず、少し立ち止まって流れを見つめることで、見えてくるものがありそうです。焦らず過ごす中で、自然と歯車が噛み合う瞬間が訪れるでしょう。あなたの中にある豊かさやあたたかさが、自然と広がっていく流れにあります。無理に何かを得ようとしなくても、すでに持っている魅力や優しさが周囲との心地よい循環を生み出していきそうです。自分を大切に満たしてあげることで、安心感とともに現実も整っていきそうです。思い通りに進めたい気持ちが強まるときほど、少し力をゆるめて流れを見つめ直すことが大切です。無理に引っ張ろうとせず、自分の内側にある情熱を穏やかに整えていくことで、本来の魅力が自然と輝き始めます。自分のペースで進むことで、周囲とのバランスも取れていきそうです。やる気や興味が揺らぎやすいときも、それは今の自分に本当に合う方向を見つけるための時期です。無理に動こうとせず、小さな興味に目を向けていくことで、少しずつ情熱の種が見えてきそうです。焦らず自分のリズムを整えることで、自然と前に進んでいくでしょう。揺れていた流れが少しずつ整い、安心できる空気に包まれていくような時です。自然と調和しながら物事が進んでいきそうです。これまで抱えていた緊張をゆるめていくことで、人との関わりも変わっていきます。心地よい距離感を大切にすることで、穏やかな流れが広がっていきそうです。心細さや不安を感じていた流れから、少しずつ抜け出していくでしょう。見えにくかった支えや助けに気づけるようになり、安心できる方向へと流れが整っていきそうです。ひとりで抱え込まず、差し伸べられているものを受け取ることで、あたたかさが広がっていきます。自分が本当に望んでいるものに気づくためのきっかけが来ているようです。外側に答えを求めるよりも、自分の内側にある感覚に目を向けていくことで、安心できる満足感がゆっくりと育っていきそうです。すでにある幸せに気づいたとき、自然と心が満ちていくでしょう。安定していたものに揺らぎを感じるときも、それは今の自分に合う形へ整えていくためのサインです。これまで当たり前にしていた価値観や関係性を見直すことで、本当に大切にしたいものが浮かび上がってきそうです。形にとらわれすぎず、自分が安心できる在り方を選ぶことで、心地よい基盤が少しずつ整っていきます。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/