天候も時間も場所も関係なし⁉︎　MILAND（ミランド）で楽しむバーチャルカーライフ

誰も見たことのない未踏の地で、クルマの新しい楽しみ方を見つけてほしい。そんな壮大な思いから生まれた仲間とつながるバーチャルカーライフアプリが「MILAND（ミランド）」だ。こちらはAppストアやグーグルプレイから無料でダウンロードできる、スマートフォン向けのアプリ。特徴的な名前は「三菱自動車（MI）がつくる未踏の大陸(LAND)」に由来する。

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映像作成は大人気ロールプレイングゲームであるファイナルファンタジーシリーズを手がけた田畑 端氏が代表を務めるJP UNIVERSE社が参画。なめらかでリアリティのある映像が特徴だ。

アプリ内では、仮想のマップを舞台に自身のアバター（分身となるキャラクター）が三菱のクルマのオーナーとなってドライブしたり、ステッカーなどによる車両のカスタマイズも可能となる。2025年3月31にリリースされ、バーチャルの世界で自分のクルマを気軽に所有できるとして人気が高まっている。

■未来のバーチャルカーライフを体験

さっそくスマートフォンにアプリをダウンロード。まずはじめに行うのがアバターの設定だ。容姿や髪型などをテンプレートから選び、色を自分好みに変更する。バーチャル空間を自分の代わりに動きまわり、空間を共有する仲間との識別にも役立つ。

iOS / iPadOS / Androidに対応し、ひとりでドライブなどの基本プレイは無料で楽しめる。また、アプリ内で課金することでドライブできるコースが増えたり、車両やステッカーなどを効率的に集めることも可能だ。

次に簡単なアンケートに答えながらプロフィールを完成させていく。設定が完了するとミランド内を歩きまわったり、展示してあるクルマを眺めたりと自由な時間を楽しめるようになる。

■憧れのクルマを手に入れる

ミランド内には自分だけのプライベートガレージを持てる。車両はミランドのアプリ内通貨であるダイヤを集めて購入する。ダイヤは日々ログインすることでコツコツ貯めたり、アプリ内のミッションを達成することで報償として獲得することも可能だ。

プライベートガレージには最大５台のクルマを置くことができ、憧れの一台やお気に入りの一台をカラーチェンジやステッカーで自分だけのオリジナルとしてカスタマイズして、眺め、愛でることもできる。

■試乗コースはまさかの宇宙！

アプリではデリカD:5やトライトン、アウトランダーPHEVなどの人気車種のほかランサーエボリューションXも登場。これらの車両は実際のCADデータを元にリアルに再現されている。

ユーザーは最初にデリカ ミニがもらえる。ほかの車種はダイヤを集めてゲットしよう。さっそく愛車となったデリカ ミニでドライブに出かけたいと思う。車内も忠実に再現されており、ワクワクが止まらない。

コースは「トレジャーアイランド」古代の遺跡が眠る南の島がモチーフだ。ほかにも雲の上を走る「天空ドライブ」や有料会員になることで解放されるコースも存在する。

岩山を登ったり海を眺めながら走ったり、気のすむまでとことんバーチャルドライブを楽しめる。操作は簡単、画面上の2つのスティックで前後・左右が自由に操作可能なほか、オートモードで疾走感あるドライブの車窓映像を楽しむこともできる。メーターの針も連動して動きリアルなドライブ体験を味わえる。

そしてバーチャルならではのコースもある。3月31日（予定）まで全ユーザーに無料解放されている「ギャラクシーアドベンチャー」と名付けられたコースはまさかの宇宙空間。はるかかなたに広がる荒野をデリカ ミニで疾走する。

幻想的な光景と普通にドライブできてしまうギャップがなかなかシュールでおもしろい。ドライブは、自由に探索できるフリー走行モードと、記録に挑戦するタイムアタックモードがある。タイムアタックは上位100人のランキングが公開される。

今回は一人でのドライブだったが、ミランドでは仲間を誘ってドライブに出かけることも可能だ。最大4人で同じクルマに乗り込み、ボイスチャットでおしゃべりしながらドライブすることもできる。離れていても、となりの席で話してるみたいに、見たことのない景色を楽しみながら、新しい思い出を作れるのだ。

また、ミランドではカスタマイズした自分のクルマをNFT（デジタルデータに唯一性を持たせることを可能にする技術）としてマーケットプレイスに出品することも可能だ。ユーザー間でのクルマを取引を可能とし、気に入ったクルマがあればマーケットプレイスで販売中のNFTカーを購入してガレージに追加することもできる。しかし残念なことに2026年4月14日（火）をもってデジタル車両のNFTエクスポートおよびNFTインポート機能の提供は終了となる。

はじめたばかりのユーザーは車種やコースも限られてくるが、それでもリアルな車両のディテールやドライブの爽快感はなかなかのモノ。十分な没入感と楽しさを味わえるゲームに仕上がっている。

卒業や新生活で離れてしまった友人をさそってのドライブや新たに出会った人との交流を深めるバーチャルドライブもアリかも！ もちろんミランド内のドライブに免許証は必要ない。

アプリ詳細

■対応OS：iOS / iPadOS / Android

■販売価格：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

■展開エリア：日本国内でのみ提供

■サービス紹介ページ

https://relight-lab.mitsubishi-motors.com/milandtop/

■アプリケーションのダウンロードはこちら

iOS： https://apps.apple.com/jp/app/miland/id6736890260

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mitsubishi_motors.miland

※アプリのダウンロードには年齢制限指定がある（App Store：9歳以上、Google Play：12歳以上）。

また、アプリ内課金は18歳以上を対象としている。

〈文＝ドライバーWeb編集部〉