今日の運勢占い 3月29日（日）12星座占いランキング第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの運勢は何位…!?

2026年3月29日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月29日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調で楽しい1日となりそうです。今日は好きな人に積極的にアプローチをしたり、好きなことをとことん楽しみましょう。ラッキーカラーはオレンジ。好調な運気で今日は調子良くものごとを進められそうです。新しいものを購入したり、使い始めたりするのも良いですが、その分不要なものも手放しましょう。成長につながるような運気で楽しいことも広がりそうです。今日は視野を広げて色々なものに目を向けてみましょう。映画を観るのも良さそうです。対人運が好調です。今日はパートナーとの時間を大切にしたり、仲良くなりたいと思う人との時間を優先しましょう。新たな出会いを求めるにも良い日です。趣味が充実しやすく、勉強も捗りそうです。今日は集中力が高まりやすい1日なので、何か目標を持って取り組んでみましょう。資格の勉強を始めるのも良さそうです。コミュニケーションが活発な運気で、人脈が広がっていくような1日となりそうです。今日は自分とは違う価値観を持った人とも積極的に話をしてみましょう。マイペースに過ごせると良い日です。今日は家でのんびりと過ごしたり、美味しいものを食べたりして、自分自身の心が癒される時間を過ごすようにしましょう。仕事運が好調ですが、忙しい1日となりそうです。今日は周りの人からも頼まれごとをしやすいかもしれません。頑張りすぎには注意をしましょう。金運が好調です。今日は片付けや整理をして不要なものを手放してしまいましょう。断捨離をすることで更に金運がアップしそうです。内省がテーマの日です。今日は瞑想をしたり、心が落ち着く時間を過ごすようにしましょう。神社やお寺に出掛けてみるのもおすすめです。今日は日頃の疲れを癒しましょう。たくさん睡眠を取ったり、マッサージなどのリラクゼーションを受けるのも良さそうです。ラッキードリンクは、ハーブティー。モヤモヤした感情が出やすい1日となりそうです。今日はなるべく1人で落ち着く時間を過ごすようにしましょう。気分転換に外食もおすすめです。感情のデトックスができると良い日です。紙にひたすら書き出してみましょう。紙が文字でいっぱいになったら、ビリビリに破ってお塩と一緒に袋に入れて手放しましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/