元プロ野球選手で野球解説者の江川卓氏が24日、YouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』で公開された動画に出演。藤川球児監督率いる阪神が今季も優勝するための条件を指摘した。

藤川球児監督

阪神が今季も優勝するためのカギは?

藤川監督の就任初年度となった2025年、85勝54敗4分(勝率.612)という圧倒的な成績でセ・リーグ制覇を果たした阪神。特に9月7日の優勝決定は、1990年の巨人が記録した9月8日を塗り替え、2リーグ制導入以降のNPB史上最速記録を樹立する歴史的な快挙となった。

その阪神の今季の展望について問われた江川氏は、「去年の阪神は100点の力が100点出たっていう阪神だと思うんですけど、すごくラッキーだったのはケガ人がほとんど出なかった」「100点が80点になる期間が短かったので、それで優勝したんだと思います」と分析。シーズンを通して主力の離脱がほとんどなく、戦力ダウンの期間が最小限だったことが独走の要因だったと振り返った。

続けて、戦力がそろっている現状を踏まえ、「今年、万が一アクシデントでケガとか欠場した場合に……去年は『外国人が1人いたら優勝すると思う』と言ってると自分の記憶の中では思うんですね。だから、外国人が1人、外野なのかどこなのか分かりませんけど、入ったら今年も優勝するっていうのは100%思います」と持論を展開。確実な戦力となる外国人選手が加われば、今季の優勝も揺るぎないとの予想を示した。

しかし一方で、「ただ主軸にいないのでね」と冷静な現状分析も付け加え、「そうなってくると、誰かアクシデントがあった時に、ひょっとすると、去年ほど独走しないのかなっていう予想ではいますね」と、今季は昨年のような圧倒的な展開にはならない可能性も示唆していた。