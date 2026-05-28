阪神 vs 日本ハムの試合開始前情報

  • 対戦カード：阪神 vs 日本ハム
  • 開催球場：阪神甲子園球場
  • 過去の対戦成績：過去2試合: 日本ハム2勝-阪神0勝（5/27 日本ハム5-2阪神 (日本ハム)、5/26 日本ハム4-0阪神 (日本ハム)）

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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 48 28 19 1 .596 -
1 阪神 48 28 19 1 .596 -
3 巨人 48 25 23 0 .521 3
4 DeNA 48 21 25 2 .457 6
5 広島 46 18 26 2 .409 8
6 中日 48 17 30 1 .362 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 48 28 20 0 .583 -
1 西武 50 28 20 2 .583 -
3 ソフトバンク 47 24 23 0 .511 3
4 日本ハム 51 25 26 0 .490 4
5 ロッテ 48 23 25 0 .479 5
6 楽天 48 19 28 1 .404 8