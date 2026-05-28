阪神 vs 日本ハムの試合開始前情報
- 対戦カード：阪神 vs 日本ハム
- 開催球場：阪神甲子園球場
- 過去の対戦成績：過去2試合: 日本ハム2勝-阪神0勝（5/27 日本ハム5-2阪神 (日本ハム)、5/26 日本ハム4-0阪神 (日本ハム)）
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|48
|28
|19
|1
|.596
|-
|1
|阪神
|48
|28
|19
|1
|.596
|-
|3
|巨人
|48
|25
|23
|0
|.521
|3
|4
|DeNA
|48
|21
|25
|2
|.457
|6
|5
|広島
|46
|18
|26
|2
|.409
|8
|6
|中日
|48
|17
|30
|1
|.362
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|48
|28
|20
|0
|.583
|-
|1
|西武
|50
|28
|20
|2
|.583
|-
|3
|ソフトバンク
|47
|24
|23
|0
|.511
|3
|4
|日本ハム
|51
|25
|26
|0
|.490
|4
|5
|ロッテ
|48
|23
|25
|0
|.479
|5
|6
|楽天
|48
|19
|28
|1
|.404
|8