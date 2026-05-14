フェラーリ最新のワンオフモデル「SC40」がレッド・ドット・アワード最高賞を受賞

フェラーリの「Special Projects」プログラムから誕生した、たったひとりの顧客のためだけにオーダーメイドで造られたSC40。296GTBをベースにしたこのモデルは、F40 へオマージュを捧げた1台である。

【画像】「Red Dot: Best of the Best」に選出されたフェラーリのワンオフモデル「SC40」（写真3点）

2026年5月7日、このSC40が、ドイツの「Red Dot Award」協会が主催する世界的なデザイン賞において、プロダクトデザイン部門における最高賞「Red Dot: Best of the Best」に選出された。

フェラーリは過去12年で35ものRed Dot Awardを受賞している。2015年以降で「Red Dot: Best of the Best」を受賞したのはFXX-K、488GTB、J50、ポルトフィーノ、モンツァSP1、SF90ストラダーレ、デイトナSP3、プロサングエ、Vision GT、ローマ・スパイダー、12チリンドリ＆12チリンドリ・スパイダー、F80、そして今回のSC40と枚挙にいとまがない。

加えて本年はアマルフィ、849テスタロッサ、849テスタロッサ・スパイダー、296スペチアーレ、296スペチアーレAも「Red Dot Award」を受賞。フェラーリにとってこれ以上ない結果となった。

現在、SC40のスタイリング・パックはマラネロのムゼオ・フェラーリに展示されており、開発時のプロセスを実寸で見ることが可能となっている。