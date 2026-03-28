













福岡ソフトバンクホークスの髙橋隆慶選手は27日、本拠地・タマホームスタジアム筑後で行われたオリックスバファローズとの2軍戦に「4番・三塁」で先発出場。リードを広げる2点適時二塁打を記録した。







2回、2死二、三塁で迎えた第2打席。オリックス先発・山岡泰輔投手が投じた5球目の縦スライダーを完璧に捉え、左翼手の頭上を超える2点二塁打。チームのリードを広げる貴重な一打となった。



さらに7回の第4打席では4番手・山田修義投手の直球を捉え、中前打を放ちマルチ安打を記録。打線の中心として安定感ある打撃を披露した。











髙橋選手はルーキーながらも変化球への対応力と選球眼の良さを見せ、二軍戦ながら存在感を発揮。一軍昇格に向けたアピールとして十分な内容を示した。



試合は髙橋選手の活躍もあり、ソフトバンクが着実にリードを広げる展開となった。今後の成長と一軍定着への期待が一層高まる一戦となった。











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DAZNベースボールの公式Xより















本当にルーキーですか？



髙橋隆慶 変化球狙い撃ち！

点差を広げるタイムリーヒット



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